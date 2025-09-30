Я нашел ошибку
Правительство Самарской области возглавит заместитель губернатора
В Самаре ожидают неблагоприятные метеоусловия
Из Ленинградского зоопарка сбежала птица-носорог
В Самаре ограничат движение грузовиков на время спортивного форума
Депутат Останина предложила ввести дополнительные требования при выгуле собак
Запрет на экспорт бензина продлен до конца 2025 года
«Серебряная лига»: пенсионеры Приволжья могут проверить свои финансовые знания
Студенческий кампус в Самарской области начнут строить в 2026 году
Заместитель прокурора Самарской области провел выездное совещание в г. Новокуйбышевске

30 сентября 2025
167
Заместитель прокурора Самарской области провел выездное совещание в г. Новокуйбышевске

Мероприятие прошло на базе строящейся школы №20.

В работе совещания приняли участие прокурор г. Новокуйбышевска Андрей Тукмаков, руководитель Поволжского управления министерства образования Самарской области Светлана Сазонова, мэр города Алексей Коробков, директор ГБОУ ООШ № 20 Ольга Беседина, директор ГБОУ СОШ № 5 «Образовательный центр» Алексей Чевелёв, представители НМБУ «Центр-сервис», ООО «Самарские ТВ Коммуникации».

Прокурор города Новокуйбышевска Андрей Тукмаков доложил, что в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» 05.04.2025 НМБУ «Центр-сервис» с ООО «Самарские ТВ Коммуникации» заключен контракт на выполнение работ по капитальному ремонту здания ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска, цена контракта составила 133 353 073,06 руб.

Срок окончания выполнения работ определен контрактом до 15.07.2025.

В связи с риском несвоевременного исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, прокуратурой города 25.06.2025 должностному лицу ООО «Самарские ТВ Коммуникации» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

Вместе с тем, в установленный контрактом срок подрядной организацией работы по капитальному ремонту образовательного учреждения не завершены (не установлены противопожарные двери, не выполнены работы по укладке покрытий полов др.).

На выявленные нарушения прокуратура города Новокуйбышевска реагировала 17.07.2025 внесением представления директору ООО «Самарские ТВ Коммуникации».

В связи с непроведением заказчиком должной претензионной работы прокуратурой города в августе 2025 года внесено представление об устранении нарушений закона в адрес главы городского округа Новокуйбышевск, директору НМБУ «Центр-сервис».

На совещании заслушаны доклады представителей подрядчика и субподрядчика, которые пояснили, что в период исполнения контракта сданы и заказчиком приняты работы по прокладке кабеля, ремонту кровли над спортивным залом, утеплению фасада, монтажу окон, электрооборудования, АУПС. В настоящее время объём выполненных работ составляет 60 %.

«Требую от городской прокуратуры по итогам проверки доложить мне о результатах рассмотрения актов прокурорского реагирования и мерах принятых к устранению выявленных нарушений» – заместитель прокурора области Дмитрий Цымлов.

Кроме того, прокурору города поручено организовать ежедневный контроль за соблюдением прав учащихся ГБОУ ООШ № 20 г. Новокуйбышевска в ходе организации образовательного процесса в текущем учебном году.

Надзор за дальнейшим ходом капитального ремонта образовательного учреждения остается на контроле прокуратуры Самарской области.

