Заместитель начальника УФСИН СО Александр Лепилин принял участие в выездном совещании Главного управления торгов Самарской области

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Заместитель начальника УФСИН С полковник внутренней службы Александр Лепилин принял участие в выездном совещании Главного управления торгов Самарской области.

Мероприятие проводила руководитель Главного управления торгов региона Мария Карелина. Рассматривались вопросы, связанные с итогами взаимодействия государственных и муниципальных организаций с УФСИН России по Самарской области в 2023 году.

В ходе совещания отмечалось, что за текущий период 2023 заключено 77 контрактов с органами государственной и муниципальной власти на сумму более чем 26 миллионов рублей.

Наиболее высокие показатели у следующих структур. Муниципальный район Кинельский заключил 11 госконтрактов с ИК-6 и ИК-26 на поставку офисной мебели, контейнеров для твердых отходов, секций ограждений и металлических ворот на сумму около полутора миллионов рублей.

Власти города Отрадный заключили три госконтракта с ИК-3 и ИК-15 на поставку контейнеров для твердых коммунальных отходов и изготовления вещевого имущества на сумму более 2 миллионов рублей.

Для Солнечнополянского дома-интерната из Жигулевска в ИК-16 пошили простыни, наволочки и пододеяльники на сумму свыше трех миллионов рублей.

В завершении мероприятия полковник внутренней службы Александр Лепилин вручил благодарности УФСИН за плодотворное сотрудничество в 2023 году Марии Карелиной, ее подчиненным, а также заместителю главы Кинельского района Дмитрию Григошкину и заместителю главы Отрадного по экономике и финансам Николаю Бышкину, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО.