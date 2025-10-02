Закрытие выставки «Здесь осталось детство» в «Заварке» пройдет 10 октября

150

10 октября (пятница) пройдет закрытие выставки «Здесь осталось детство» (12+).

Напомним, что проект работает в Музее-галерее «Заварка» с 30 апреля и посвящен военному детству. Выставка воссоздает образ уплотненного города 1941–1945 годов и погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны. Экспозиция построена на воспоминаниях жителей бывшего дома Маштакова, детство которых пришлось на военное время, а также жителей домов на близлежащих улицах. Их чувства, настроения, эмоции, представления о событиях на фронте и в тылу дают возможность узнать, из чего складывалась детская повседневность города, как дети пытались сохранить детство и как в одночасье становились взрослыми. Истории представлены в виде семейных фотоархивов, видео- и аудиоинтервью.