В Самарской области пытались сбыть более 5 кг наркотика
На сцене Самарского академического театра оперы и балета театр будет выступать 4 дня и даст 5 спектаклей
Ремонты, ветеринары, штрафы: какие траты больше всего бьют по бюджету
Студенческие отряды Самарской области стали призёрами окружного конкурса профессионального мастерства в Перми
в Британии уволили уборщицу за тайную работу по 17 часов в день
Главе СКР доложат о ходе расследования нападения собак на ребенка в Самаре
Туристический оператор провел экологическую акцию в честь дня туризма и подарил городу 10 елей для благоустройства Самарской набережной
Самарцев приглашают на встречу, посвященную творчеству Ильи Репина
Актеры театра «Грань» прочитают хулиганские стихи в «ЗИМ Галерее»
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
Закрытие выставки «Здесь осталось детство» в «Заварке» пройдет 10 октября

2 октября 2025 09:39
150
10 октября (пятница) пройдет закрытие выставки «Здесь осталось детство» (12+).
Напомним, что проект работает в Музее-галерее «Заварка» с 30 апреля и посвящен военному детству. Выставка воссоздает образ уплотненного города 1941–1945 годов и погружает зрителей в исторические события Куйбышева времен Великой Отечественной войны. Экспозиция построена на воспоминаниях жителей бывшего дома Маштакова, детство которых пришлось на военное время, а также жителей домов на близлежащих улицах. Их чувства, настроения, эмоции, представления о событиях на фронте и в тылу дают возможность узнать, из чего складывалась детская повседневность города, как дети пытались сохранить детство и как в одночасье становились взрослыми. Истории представлены в виде семейных фотоархивов, видео- и аудиоинтервью.

На закрытии пройдет заключительная кураторская экскурсия (12+), которую проведет старший научный сотрудник «Заварки» Кирилл Гуров. Начало мероприятия – 18.30.
Посетители услышат рассказ о повседневной жизни города 1941–1945 годов, увидят редкие фотографии, предметы и документы. Узнают о быте коммунальных квартир, об уплотнении, о том, как дети, пережившие эти трудности, становились взрослее и какой отпечаток эти события оставили на их жизни. Также экскурсанты смогут порассуждать о том, как сохранялся детский мир, проанализировать фотографии военного времени и открыть для себя воспоминания детей войны.
Вход на мероприятие – 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке: https://vk.cc/cPXd8m

 

Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
2 октября 2025  10:05
Более 60% соцучреждений Самары подключены к отоплению
175
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
337
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
324
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
480
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
2230
