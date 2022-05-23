Закрытие Студвесны пройдет сегодня во дворце спорта на улице Молодогвардейской в Самаре

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В Самаре развернули большую передвижную телевизионную станцию радом с новым ледовым дворцом спорта. Здесь 23 мая 2022 года состоится финальный концерт победителей юбилейной 30-й Всероссийской Студвесны.

Закрытие фестиваля будет проходить во дворце спорта на улице Молодогвардейской. Там уже не уместиться такое количество зрителей, которое было на открытии Студвесны-2022 на стадионе «Самара Арена». Предполагается, что в зал попадут только непосредственные участники всероссийского конкурса. И все же праздничный финальный концерт смогут увидеть все желающие.

Благодаря передвижной ПТС ГТРК «Самара» все жалеющие смогут виртуально присутствовать на церемонии закрытия Всероссийской Студенческой весны-2022. Всё происходящее на сцене будет транслироваться силами нашей телекомпании в прямой эфир.

Сотрудники телекомпании смогли первыми увидеть, как идёт подготовка к закрытию. На большой ледовой арене идёт установка сцены и оборудования.

Посмотреть праздник можно будет:

- На телеканале Россия 24 в Самаре

- На телеканале Самара 24

- На сайте tvsamara.ru

- В группах Студвесны-2022 в социальной сети Вконтакте и в приложении Студвесны-2022.

Дополнительные площадки на которых можно смотреть церемонию закрытие:

- Главная сцена Фестивального городка на пл. Куйбышева, на Хореографической и Музыкальной сценах Фестивального городка на 2-ой очереди Набережной.

Ожидается, что церемония закрытия и финальный концерт победителей Стувесны-2022 начнется в 20.00 по самарскому времени.