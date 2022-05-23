Я нашел ошибку
Главные новости:
Судебные приставы добились ремонта крыши в Самарской области
Судебные приставы добились ремонта крыши в Самарской области
Жительница Самары поблагодарила росгвардейца за мужественный поступок
Жительница Самары поблагодарила росгвардейца за мужественный поступок
22 мая в Самаре установили рекорд России
22 мая в Самаре установили рекорд России
В Самаре суд запретил застраивать улицу Солнечную
В Самаре суд запретил застраивать улицу Солнечную
В Самарской области стартовало предварительное голосование «Единой России»
В Самарской области стартовало предварительное голосование «Единой России»
Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года
Импорт в Россию сократился до уровня 2020 года
Стало известно, чем могли отравиться 42 кадета в Самаре
Стало известно, чем могли отравиться 42 кадета в Самаре
В Самаре началась подготовка к проведению 49-го Грушинского фестиваля авторской песни
В Самаре началась подготовка к проведению 49-го Грушинского фестиваля авторской песни
Наверх
Самара  +10 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 58.89
-3.51
EUR 60.9
-4.04
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
КПРФ провела на Красной площади торжественную церемонию посвящения в пионеры
Программа «Российской студенческой весны» на 22 мая: Клава Кока, рекорд по массовому вращению в народном танце и «ЗаБег»
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Закрытие Студвесны пройдет сегодня во дворце спорта на улице Молодогвардейской в Самаре

23 мая 2022 09:33
127
Закрытие Студвесны пройдет сегодня во дворце спорта на улице Молодогвардейской в Самаре

В Самаре развернули большую передвижную телевизионную станцию радом с новым ледовым дворцом спорта. Здесь 23 мая 2022 года состоится финальный концерт победителей юбилейной 30-й Всероссийской Студвесны.

Закрытие фестиваля будет проходить во дворце спорта на улице Молодогвардейской. Там уже не уместиться такое количество зрителей, которое было на открытии Студвесны-2022 на стадионе «Самара Арена». Предполагается, что в зал попадут только непосредственные участники всероссийского конкурса. И все же праздничный финальный концерт смогут увидеть все желающие. 

Благодаря передвижной ПТС ГТРК «Самара» все жалеющие смогут виртуально присутствовать на церемонии закрытия Всероссийской Студенческой весны-2022. Всё происходящее на сцене будет транслироваться силами нашей телекомпании в прямой эфир.

Сотрудники телекомпании смогли первыми увидеть, как идёт подготовка к закрытию. На большой ледовой арене идёт установка сцены и оборудования.

Посмотреть праздник можно будет:

- На телеканале Россия 24 в Самаре

- На телеканале Самара 24

- На сайте tvsamara.ru

- В группах Студвесны-2022 в социальной сети Вконтакте и в приложении Студвесны-2022. 

Дополнительные площадки на которых можно смотреть церемонию закрытие:

- Главная сцена Фестивального городка на пл. Куйбышева, на Хореографической и Музыкальной сценах Фестивального городка на 2-ой очереди Набережной.

Ожидается, что церемония закрытия и финальный концерт победителей Стувесны-2022 начнется в 20.00 по самарскому времени.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
В ходе встречи обсудили впечатления студентов от участия в фестивале, поговорили о знаковых местах и мероприятиях региона.
22 мая 2022  22:04
Дмитрий Азаров встретился с представителями делегаций ЛНР и ДНР на «Российской Студенческой весне»
455
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
22 мая 2022  10:33
В Самаре состоялся финал уникального трека «Российская школьная весна»
560
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022».
21 мая 2022  10:44
В Самаре в эти выходные пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2022»
864
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
21 мая 2022  10:27
«Российская студенческая весна» в Самаре устанавливает рекорды
716
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
855
Весь список