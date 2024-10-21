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За время действия «горячей линии» в Самаре отработаны более 1500 заявок по вопросам отопления

21 октября 2024 19:22
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Актуальные задачи текущего сезона обсудили в Администрации города.

В понедельник, 21 октября, в Администрации Самары прошло совещание под руководством исполняющего обязанности Главы города Ивана Носкова. В обсуждении актуальных задач приняли участие Председатель Думы г.о. Самара Алексей Дегтев, председатель городской общественной палаты Габибулла Хасаев, представители департаментов, районных администраций, муниципальных предприятий. В ходе рабочей встречи рассмотрели вопросы, связанные с текущим отопительным сезоном, а также с переходом коммунальных служб на зимнее содержание.

На сегодняшний день полностью запущены и работают шесть центральных источников тепла и 117 городских котельных. Завершается работа по подключению многоквартирных домов (МКД) к отоплению. Сейчас ресурсом обеспечен 10001 МКД, что составляет 99,9%, а также 1198 объектов соцсферы. Не запущены 12 домов в трех районах Самары. Связано это с повреждениями на сетях теплоснабжения: «Вопрос аварийности на сетях сейчас должен быть приоритетным у всех служб. Адреса, по которым происходят отключения, повторяются. Необходимо подготовить карту основных мест порывов, чтобы в следующем году в первоочередном порядке начать перекладку этих сетей. И на основе этой статистики обновить программу модернизации сетей и предоставить ее Губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву. Сейчас нужно дозапустить оставшиеся без отопления дома, как можно раньше», - подчеркнул Иван Носков.

Отдельно в ходе совещания говорили о работе с вопросами жителей, связанными с отсутствием теплоносителя в МКД. Заявки от горожан поступают на «горячую линию» и на сегодняшний день Департамент городского хозяйства и экологии Администрации Самары получил 1560 звонков: «Заявки поступили с 620 адресов. Отработаны из них 1558», - рассказал руководитель департамента Александр Андриянов.

Обсудили во время встречи и процесс обновления коммуникаций. Напомним, что в текущем году в городе модернизируют 24 объекта теплосетей – порядка 28 километров трасс. Из них полностью смонтирован 21 объект, оставшиеся - близки к завершению.

Еще одной темой рабочего совещания стало зимнее содержание Самары. Ранее исполняющий обязанности Главы города посетил несколько районов, где проверил готовность техники к предстоящему сезону холодов. В этом году на уборке снега задействуют более 540 единиц дорожно-коммунальных машин. Будут работать 3 площадки для складирования накоплений.

Отдельно Иван Носков остановился на вопросе комплектования штата предприятий. Он отметил, что коммунальным службам не везде хватает персонала, в частности механизаторов – специалистов, обслуживающих машины и механизмы. Исполняющий обязанности Главы поручил в ближайшее время разработать меры по привлечению работников в эту отрасль.

На дефицит кадров обратил внимание и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Он поручил муниципалитетам улучшить кадровую политику, чтобы привлечь в штат дополнительных специалистов.

 

Фото:  администрация Самары

Теги: Самара

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