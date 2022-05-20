За два дня трансляции с Просветительского марафона «Новые горизонты» собрали более 70 млн просмотров

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В России продолжает работу федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» — масштабное мероприятие Российского общества «Знание».

За два дня трансляции марафона набрали 70 млн просмотров. В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, заместители Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр транспорта РФ Виталий Савельев, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Также на марафоне выступили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и многие другие.



Обсуждали темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.

Ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников — выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия marathon.znanierussia.ru. Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.

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Фото: департамент информационной политики СО

