За два дня трансляции с Просветительского марафона «Новые горизонты» собрали более 70 млн просмотров

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня Армен Бенян ознакомился с работой трассового медицинского пункта, расположенного вдоль федеральной трассы М5 недалеко от Курумоча.
В Самарской области планируют расширять работу трассовых медицинских пунктов
В Саранске прошли соревнования по легкой атлетике среди Главных управлений МЧС России по Приволжскому федеральному округу.
Сотрудница ГУ МЧС СО заняла 1 место на соревнованиях по легкой атлетике в Мордовии
23 мая в Ледовом Дворце спорта (ул. Молодогвардейская, 222) состоится церемония закрытия юбилейного  фестиваля.
В  день закрытия фестиваля «Российская студенческая весна» в Самаре усилят работу общественного транспорта
Председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел совещание по вопросам переселения граждан из аварийного жилья.
В 2022 году из аварийного жилого фонда в комфортные квартиры переедут более 4800 человек
Волонтеры работают в информационном центре, который располагается на пересечении улиц Ленинградской и Куйбышева.
В Самаре начал свою работу информационный центр акции «Ночь музеев-2022»
Известный ученый во многом определил нынешнее лицо университета.
В СамГТУ прошли торжества, приуроченные ко дню рождения Владимира Калашникова
Тема учений – розыск и задержание осужденных и лиц, содержащихся под стражей, совершивших побег из-под охраны.
Сотрудники УФСИН СО приняли участие в комплексных учениях
Глава региона отметил, что за то время, когда Владимир Калашников возглавлял университет, он создал три новых факультета, 25 специальностей.
В Самаре увековечили память о бывшем ректоре Политеха Владимире Калашникове
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +10 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 62.4
-1.16
EUR 64.94
-1.67
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На юбилейной Студвесне театр танца Эльвиры Первовой «СКРИМ» покажет фрагменты нового спектакля
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
«Российская студенческая весна»: посетить «Фестивальный городок» и получить бесплатный билет на конкурсные площадки может каждый 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За два дня трансляции с Просветительского марафона «Новые горизонты» собрали более 70 млн просмотров

20 мая 2022 15:35
180
В рамках марафона работают пять дискуссионных площадок.

В России продолжает работу федеральный Просветительский марафон «Новые горизонты» — масштабное мероприятие Российского общества «Знание».

За два дня трансляции марафона набрали 70 млн просмотров. В  рамках марафона работают пять дискуссионных площадок, где с аудиторией уже пообщались пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, заместители Председателя Правительства РФ Юрий Борисов, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Министр финансов РФ Антон Силуанов, Министр транспорта РФ Виталий Савельев, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Первый заместитель Председателя Банка России Ольга Скоробогатова, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Также на марафоне выступили Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова, президент РАН Александр Сергеев, основатель и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва, народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов и многие другие.

Обсуждали темы патриотизма, добровольчества, финансовый суверенитет страны, достижения транспортной отрасли и оборонно-промышленного комплекса, развитие онлайн-торговли, импортозамещение, вызовы и тренды мировой экономики.

Ярким событием в программе марафона «Новые горизонты» в Москве на ВДНХ стал финал первых всероссийских Просветительских игр для старшеклассников. Это новые интеллектуально-спортивные соревнования для учащихся 9–11-х классов и 1–2-х курсов средних специальных учебных заведений, направленные на всестороннее развитие личности. Игры организованы Российским обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

Федеральный марафон «Новые горизонты» — это более 220 часов просветительского контента и более 200 лекторов и наставников — выдающиеся государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, науки, культуры, спорта. С программой марафона можно ознакомиться на сайте мероприятия marathon.znanierussia.ru. Онлайн-трансляции с площадок марафона могут увидеть все желающие на официальном сайте Российского общества «Знание», в сообществе ВКонтакте и на ресурсах партнеров.

Следите за новостями марафона в телеграм-канале пресс-службы Российского общества «Знание».

 

Фото:  департамент информационной политики СО
 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
20 мая 2022  11:26
Шествие, кинопоказы, музыка и танцы: Расписание работы творческих площадок в «Ночь музеев-2022» в Самаре
348
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
20 мая 2022  10:59
В Самаре работает «Фестивальный городок» XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»: ФОТО
299
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
20 мая 2022  10:44
Программа XXX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна» на 20 мая
392
В Самаре временно будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева
20 мая 2022  09:51
В Самаре временно будет прекращено движение транспорта по улице Куйбышева
267
Открытие Студвесны установило рекорд «Солидарность Самара Арены» по количеству зрителей
19 мая 2022  20:55
Открытие Студвесны установило рекорд «Солидарность Самара Арены» по количеству зрителей
673
Весь список