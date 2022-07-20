Юных жителей Самарской области объединит движение под патронажем Путина

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Учредительное собрание российского движения детей и молодежи прошло 20 июля в международном детском центре "Артек" на финале всероссийского конкурса "Большая перемена». Президент РФ ранее подписал закон о создании такого движения и сегодня возглавил его Наблюдательный совет.

Вступление в движение будет добровольным. Его задача - содействие воспитанию детей, их профессиональной ориентации, организации досуга детей и молодежи.

На данный момент в текущих движениях задействованы лишь 3 млн детей. Новый вектор развития детского движения объединит под своей эгидой более 18 миллионов

Инициатива организации аналога пионерии принадлежит самим детям, родителям и учителям. По данным ВЦИОМ, позитивно к созданию движения отнеслось подавляющее большинство родителей (81%) и учителей (73%).

Член Общественной палаты РФ, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский положительно оценивает новую организацию.

«Движение детей и молодежи – отличная возможность возродить лучшие традиции воспитания подрастающего поколения и вырастить достойных граждан нашей страны», - говорит Павел Покровский.

Многие, в том числе и Павел Покровский с благодарностью и любовью вспоминают свое пионерское детство.

«Это было интересное, яркое время. У нас была хорошая мотивация приносить пользу обществу, делать добрые дела и самим становиться лучше. Я рад, что и у современных юных самарцев будет возможность вступить в ряды всероссийского движения. Членство в организации откроет множество дорог каждому ребенку. А то, что организацию поддерживает Президент, гарантирует внимание к ней со стороны власти всех уровней. И общественные организации не останутся в стороне. Мы всегда поддержим детское движение. Ради детей, ради нашего будущего, мы, собственно, и работаем», - отмечает член Общественной палаты РФ.

Всероссийское движение детей и молодежи станет платформой для реализации самых разных проектов ребят от 6 до 16 лет. Организация поможет участникам определить сферу интересов, развиваться в ней, а также выбрать будущую профессию. Школьники могут примерить на себя различные социальные роли и выбрать те, что по душе. Это позволит развитая сеть организаций-партнеров.

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