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Юлия Ашуркова: «Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары»

30 апреля 2025 11:44
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Юлия Ашуркова: «Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары»

29 апреля администрация Октябрьского района совместно с некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, жителями и экспертным сообществом обсудили перспективы развития Октябрьского района Самары до 2036 года.

«Каждый район Самары уникален по-своему. Сессии, проводимые в районах, помогают выявить новые направления развития города. Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары, где сосредоточены крупные университеты и техникумы. Важно продумать его перспективы с учетом комфортной жизни, отдыха и работы разных поколений самарцев»,
 - сказала первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова. 

 В рамках стратегической сессии принято решение уделить особое внимание формированию новых молодежных культурных и спортивных общественных пространств. Особое внимание обратить на событийное наполнение существующих пространств, сделать их более доступными. 

Напомним, что любой желающий может принять участие в развитии города и внести инициативу на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф.

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