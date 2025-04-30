Юлия Ашуркова: «Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары»

92

29 апреля администрация Октябрьского района совместно с некоммерческими организациями, территориальными общественными самоуправлениями, жителями и экспертным сообществом обсудили перспективы развития Октябрьского района Самары до 2036 года.

«Каждый район Самары уникален по-своему. Сессии, проводимые в районах, помогают выявить новые направления развития города. Октябрьский можно считать самым молодежным районом Самары, где сосредоточены крупные университеты и техникумы. Важно продумать его перспективы с учетом комфортной жизни, отдыха и работы разных поколений самарцев»,

- сказала первый заместитель главы города Самара Юлия Ашуркова.

В рамках стратегической сессии принято решение уделить особое внимание формированию новых молодежных культурных и спортивных общественных пространств. Особое внимание обратить на событийное наполнение существующих пространств, сделать их более доступными.

Напомним, что любой желающий может принять участие в развитии города и внести инициативу на сайте Стратегии: http://стратегия-самара.рф.