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YouTube получил обвинения в цензуре российских СМИ

26 апреля 2021 14:45
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Администрация сайта YouTube блокирует контент, который в своих аккаунтах размещают российские СМИ под предлогом его несоответствия возрастной категории.

Администрация сайта YouTube блокирует контент, который в своих аккаунтах размещают российские СМИ под предлогом его несоответствия возрастной категории. При этом, Роскомнадзор отмечает, что среди опубликованных видео есть фильмы, выходившие на федеральных каналах и не имеющие возрастных ограничений

«Фильмы, которые транслировались на российских федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации на видеохостинге или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых», - заявили в Роскомнадзоре в ответ на запрос.

Кроме того, «ролики, которые рассказывают правду об историческом вкладе России в победу над фашизмом, о трагических событиях в Беслне блокируются под надуманными предлогами. Также YouTube накладывал ограничения на ролики, содержащие государственный гимн РФ, объясняя свои действия нарушением авторских прав, которые якобы принадлежат зарубежным правообладателям», - заявили в ведомстве.

По данным Роскомнадзора, в 2020 году YouTube девять раз ограничивал доступ к аккаунтам российских СМИ и трижды - к их материалам, а за четыре месяца 2021 года были заблокированы три аккаунта и пять материалов российских СМИ. Ограничения затронули в том числе официальные аккаунты НТВ, России 24, ТВЦ, Russia Today, Sputnik.

Большинство официальных запросов Роскомнадзора в администрацию видехостинга остались без ответа. С начала 2020 года РКН направил 29 писем с требованием снять ограничения в отношении российских СМИ (из них семь - повторные требования). 

При этом, отметили в Роскомндзоре, YouTube не удалил почти 6 тыс. материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, суицидальным контентом, прочей социально опасной информацией из более чем 71 тысячи, выявленных ведомством с 2012 года. За неудаление из поисковой выдачи интернет-ресурсов с запрещенной информацией Google был оштрафован трижды - на 700 тыс. руб., на 1,5 млн руб. и на 3 млн руб.

 

Теги: YouTube цензура

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