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Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре

30 августа 2021 09:59
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Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре

В Самаре 31 августа с 12:00 до 20:00 проект «Улица неограниченных возможностей» совместно с Самарским Центром занятости населения проведет
ярмарку вакансий на фудкорте ТЦ "Мега". В программе ярмарки вакансий экспресс-собеседования, консультации с психологом и специалистом по
трудоустройству.  Пришедшие смогут узнать, как правильно составлять резюме. Представители работодателей расскажут о свободных вакансиях в
компаниях и требованиях к соискателям.
Отдельное внимание на ярмарке уделят людям с ограниченными возможностями. Будут представлены вакансии для соискателей с
инвалидностью, также граждане смогут пообщаться со специалистом по трудоустройству.
При поддержке НАРОДНОГО ФРОНТА реализуется социальный проект «Улица неограниченных возможностей», который содействует трудоустройству лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в России 12 млн людей имеют инвалидность, из которых 3,5 млн человек трудоспособны и лишь
треть работают.
Основной целью проекта является создание условий для профессиональной адаптации и наработки конкурентных преимуществ на рынке людьми с
инвалидностью. Для пилотного старта выбраны три региона России, помимо Самарской области проект начал реализацию в Республике Башкортостан и
Свердловской области.

Теги: В центре внимания поиск работы ярмарка вакансий

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