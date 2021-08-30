Ярмарка вакансий для лиц с ограниченными возможностями здоровья пройдет в Самаре

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В Самаре 31 августа с 12:00 до 20:00 проект «Улица неограниченных возможностей» совместно с Самарским Центром занятости населения проведет

ярмарку вакансий на фудкорте ТЦ "Мега". В программе ярмарки вакансий экспресс-собеседования, консультации с психологом и специалистом по

трудоустройству. Пришедшие смогут узнать, как правильно составлять резюме. Представители работодателей расскажут о свободных вакансиях в

компаниях и требованиях к соискателям.

Отдельное внимание на ярмарке уделят людям с ограниченными возможностями. Будут представлены вакансии для соискателей с

инвалидностью, также граждане смогут пообщаться со специалистом по трудоустройству.

При поддержке НАРОДНОГО ФРОНТА реализуется социальный проект «Улица неограниченных возможностей», который содействует трудоустройству лиц с

ограниченными возможностями здоровья. Сегодня в России 12 млн людей имеют инвалидность, из которых 3,5 млн человек трудоспособны и лишь

треть работают.

Основной целью проекта является создание условий для профессиональной адаптации и наработки конкурентных преимуществ на рынке людьми с

инвалидностью. Для пилотного старта выбраны три региона России, помимо Самарской области проект начал реализацию в Республике Башкортостан и

Свердловской области.