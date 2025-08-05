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Wildberries запустил кешбэк — «Ягодки» — за приобретение товаров на платформе

5 августа 2025 17:46
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Компания уточнила, что кешбэк будет работать в сумме с другими акциями и скидками, покупатели смогут оплачивать баллами до 99% стоимости заказа.

Маркетплейс Wildberries запустил кешбэк — «Ягодки» — за приобретение товаров на платформе, один балл равен одному рублю, сообщает пресс-служба объединенной компании Wildberries & Russ в своем телеграм-канале, передает РБК.

«Ягодки начисляются за покупку товаров, отмеченных специальным знаком «Кешбэк». Тратить ягодки можно на покупку любых товаров на Wildberries по курсу 1 бонусный балл = 1 руб.», — говорится в сообщении.

Кешбэк «Ягодки» будет работать внутри платформы, получить его можно, участвуя в разных проектах Wildberries, в том числе за покупки.

Компания уточнила, что кешбэк будет работать в сумме с другими акциями и скидками, покупатели смогут оплачивать баллами до 99% стоимости заказа.

 

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