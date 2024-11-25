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В зимний период 2024 года дачникам в России грозят значительные штрафы за ряд нарушений

25 ноября 2024 09:56
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В зимний период 2024 года дачникам в России грозят значительные штрафы за ряд нарушений

В зимний период 2024 года дачникам в России грозят значительные штрафы за ряд нарушений, в том числе, за неправильное использования пиротехники. Об этом рассказали партнер адвокатского бюро BGMP Евгения Пешкова и управляющий партнер юридической компании «Легес Бюро» Мария Спиридонова. 

«При выборе места для запуска фейерверков на дачном участке необходимо обеспечить безопасное расстояние до зданий, деревьев и других объектов, которое зависит от класса пиротехнического изделия и указано в инструкции производителя», — отметила Евгения Пешкова. Ее слова передает РИА Новости. В частности, использование некоторых видов фейерверков требует получения специального разрешения у местных властей. Нарушения этих требований могут привести к штрафам в размере от пяти до 15 тысяч рублей.

Управляющий партнер юридической компании «Легес Бюро» Мария Спиридонова подчеркивает важность своевременной уборки мусора на дачных участках. Оставленный мусор, скрытый под снегом, может повлечь за собой штрафы от Роспотребнадзора, Россельхознадзора или других контролирующих органов в размере от двух до 15 тысяч рублей.

Также Спиридонова напоминает о необходимости правильной уборки снега. Недопустимо выбрасывать снег на проезжую часть или территорию соседей. В первом случае это может привести к штрафам от ГИБДД на сумму от пяти до 10 тысяч рублей, во втором — к штрафу за самоуправство от 100 до 300 рублей.

Еще одним из частых нарушений на дачных участках является неправильное обращение с огнем, штраф — от пяти до 15 тысяч рублей. Пешкова подчеркивает важность соблюдения правил эксплуатации печей в доме. За несоблюдение правил дачникам может грозить штраф в размере 2-3 тысячи рублей.

Кроме того, Спиридонова уточнила, что за неправильное использование дронов на дачных участках также предусмотрены штрафы от 1,5 до 2 тысяч рублей. Она отметила, что в различных регионах могут действовать более строгие нормы регулирования полетов беспилотников, включая полный запрет на их использование, пишет Ура.ру. 

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