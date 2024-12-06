Выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной пройдет в Самаре

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8 декабря в Международный день художника в «ЗИМ Галерее» пройдет однодневная выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» самарской художницы Кати Мячиной.

В экспозиции будет представлена 101 работа, посвященная одному из главных памятников конструктивизма Самары, расположенному на улице Куйбышева.

Катя Мячина – участница множества персональных и групповых выставок, основательница независимого творческого пространства «Куйбышева 64». Художница очень трепетно относится к культурному наследию Самары и проблемам его сохранения, что находит отражение в ее творчестве.

В течение двух месяцев Катя выходила на пленэры – рисовала эскизы Дома промышленности с разных ракурсов. Итогом стало 101 небольшое произведение.

— Эта серия этюдов — мой привычный художественный метод исследования окружающей среды, — рассказывает Катя Мячина. — Попытка сделать пространство ясным. Поиск множества цветовых гамм и удачных композиций — способ максимально погрузиться в изучение знакомого, найти в нем неочевидное. Эти поиски становятся процессом размышлений об особенностях городской среды, о тонких гранях личного и общественного в ней. В какой момент времени меняется наше отношение к пространству? Каким образом оно формирует наше сознание и чувства?

16.00 - открытие выставки

17.00 - лекция Армена Арутюнова об архитектуре, истории и судьбе Дома промышленности.

Выставка-акция продлится всего один день, с 16.00 до 21.00.

Посетители выставки смогут не только посмотреть работы, но и приобрести их у художницы по символической цене, забрав с собой частичку Дома промышленности. Часть вырученных средств будет направлено на поддержку волонтерского проекта «Том Сойер Фест».

Вход свободный.

Культурный центр «ЗИМ Галерея»

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, к155 (бывший «Спортзавод»)

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