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Глава региона поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, отметив их значимую роль в защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства.
Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
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Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ
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Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия РФ

25 июля 2025 17:19
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Глава региона поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, отметив их значимую роль в защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства.

Сегодня, 25 июля, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в мероприятии, посвященном празднованию Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации, который отмечается с 2014 года.

Глава региона поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником, отметив их значимую роль в защите конституционных прав граждан, интересов общества и государства.

«По работе следственного управления в Самарской области мы видим, что вы в полной мере выполняете эту задачу. От вас зависит, как наши жители видят закон и правопорядок. И мы с уверенностью можем сказать о нашем взаимодействии: работа строится системно, слаженно, качественно», – обратился губернатор к присутствующим.

Вячеслав Федорищев также отметил, что следственное управление Следственного комитета РФ по Самарской области встречает праздник в обновленном руководящем составе, и выразил уверенность в продолжении, усилении и расширении традиций взаимодействия, которые всегда были присущи правоохранительному блоку Самарского региона.

Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области Павел Олейник, поздравляя представителей следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области, следственных органов и ведомств, ветеранов следствия с профессиональным праздником, пожелал им дальнейших успехов в службе.

«Пусть поддержка близких и каждого из коллег даст вам энергию и позволит творить и созидать во благо России, достойно стоять на защите интересов граждан, общества и государства. Каждый из вас очень важен на своем месте и вносит большой вклад в общее дело», – сказал он.

Павел Олейник также поблагодарил губернатора за плодотворное сотрудничество и взаимодействие в решении задач, связанных с деятельностью ведомства и восстановлением прав граждан.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: сотрудники регионального следственного управления всегда отличались высочайшим профессионализмом, патриотизмом, верностью долгу, устойчивостью и принципиальностью. Сегодня эти качества и колоссальный опыт, накопленный многими поколениями, позволяют им надежно стоять на страже прав и свобод наших граждан.

Особое внимание в ходе мероприятия было уделено защите прав участников специальной военной операции и членов их семей. Губернатор напомнил, что 2025 год объявлен Президентом России Владимиром Путиным Годом защитника Отечества, и подчеркнул, что поддержка военнослужащих, в том числе и сотрудников следственных органов, находящихся на передовой, остается приоритетным направлением. «Все действия направлены на то, чтобы наша самая главная задача – Победа – была достигнута как можно быстрее», – заявил Вячеслав Федорищев.

Отдельные слова благодарности глава региона выразил ветеранам, которые, продолжая оставаться в строю, вносят весомый вклад в воспитание молодого поколения следователей.
В ходе мероприятия Вячеслав Федорищев вручил почетные грамоты и благодарности Губернатора сотрудникам следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Теги: Мероприятия Самара

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