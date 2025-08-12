Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +13, +15°С, днем +21, +23°С.
13 августа в регионе днем дождь, возможна гроза, до +24°С
Глава города Самара Иван Носков с рабочим визитом посетил производственно-техническую базу транспортной компании «Самара Авто Газ».
Иван Носков: «Город заинтересован в перевозчиках, которые будут оказывать качественную услугу»
Проект «Детская филармония» не только обогащает культурную жизнь самого учреждения, но и вносит значимый вклад в развитие местного сообщества, укрепляя культурные связи.
Детская школа искусств Безенчукского района стала одной из четырёх площадок региона, где реализуется проект «Детская филармония»
12 августа 2025 года исполняется 15 лет со дня основания флагманской инвестплощадки региона. 
Выручка резидентов ОЭЗ «Тольятти» за годы работы площадки превысила 116 миллиардов рублей
Всего за последние 4 года Сергиевская больница получила 20 автомобилей, что позволило оснастить транспортом почти все фельдшерско-акушерские пункты района.
В этом году Сергиевская ЦРБ получила 6 новых автомобилей
В начале встречи сотрудники полиции совместно с ребятами, отдыхающими в детском оздоровительном лагере «Гранит», сделали утреннюю зарядку.
Самарские транспортные полицейские и общественники провели встречу с отдыхающими в детском оздоровительном лагере
Он позволяет выполнять жизненно важные экстренные манипуляции, в частности, остановку кровотечений из вен пищевода и желудка.
В Отрадненскую горбольницу поступил современный фиброгастроскоп высокого качества
Принятые сотрудниками Службы меры побудили должника прекратить противоправные действия по сбросу сточных вод.
Судебные приставы остановили сброс сточных вод с недопустимой концентрацией загрязняющих веществ  в Саратовское водохранилище  
Мероприятия
В Самаре в Музее-галерее «Заварка» состоится лекция из цикла «Архитектура в кадре»
Самарцев в зоопарк приглашают на Международный день ящерицы
«РКС-Самара» провели экскурсию для подростков на Городской водопроводной станции
Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области

12 августа 2025 15:04
128
Среди награжденных врачи, педагоги, работники крупнейших предприятий, многодетные матери, деятели культуры и многие другие, кто, благодаря своему трудолюбию, стал примером для своих коллег и для всех жителей Самарской области.

Сегодня, 12 августа, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев вручил государственные награды Российской Федерации и государственные награды Самарской области жителям, внесшим большой вклад в развитие региона, достигшим больших успехов в профессиональной и общественной деятельности.

«Дорогие друзья, вы все делаете одно важное дело — заботитесь о процветании России, о приумножении нашего духовного и социального благополучия. Укрепляете тыл, а крепкий тыл – это непременное условие достижения целей специальной военной операции, залог дальнейшего развития нашей страны, как сильного, свободного, суверенного государства. Уверен, что в год 80-летия Великой Победы, объявленный Президентом Владимиром Владимировичем Путиным Годом защитника Отечества, мы с вами сделаем максимум возможного для успешного решения задач национального развития России, задач развития Самарской области. Искренне благодарю вас за плодотворный труд, высочайший профессионализм, патриотизм, преданность своему призванию», — сказал Вячеслав Федорищев.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена токарю-расточнику 6 разряда АО «Авиаагрегат» Василию Червякову. Он работает в своей отрасли уже 25 лет. Василий Червяков внес значимый вклад в развитие производства авиационной продукции, в разработку и внедрение принципиально новой высокоэффективной техники и технологий, в изготовление изделий, так необходимых для обеспечения проведения СВО.

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени вручена сразу трем жителям региона: машинисту крана автомобильного ООО «Чапаевский завод металлоконструкций» Сергею Гарееву, слесарю-сборщику АО «Авиаагрегат» Равилю Шакурову, начальнику цеха № 2 ФКП «Самарский завод «Коммунар» Дмитрию Боярову.

Почетного звания «Заслуженный врач РФ» удостоена заведующий отделением - врач-акушер-гинеколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Самарской области «Самарская городская клиническая больница № 1 имени Н.И.Пирогова» Наталья Денисова.

Знаком отличия «Материнская доблесть» I степени отмечена Галина Зубарева, которая воспитывает вместе с мужем семь кровных детей и четверо приемных. Супруги Зубаревы живут в счастливом браке 27 лет. Также эту почетную награду губернатор вручил Татьяне Шмелевой, она вместе с мужем воспитывает пятерых детей.

«Особо хочу отметить многодетных матерей, награжденных знаком отличия «Материнская доблесть». Напомню, что 2025 год объявлен в нашем регионе Годом многодетной семьи. И этот год открывает Десятилетие многодетной семьи. Как бы не было трудно, мы должны создавать все условия, чтобы таких семей у нас становилось все больше, и они чувствовали заботу и опору», — подчеркнул глава региона.

«В последнее время очень много поддержки стало, особенно многодетным семьям: и к школе, и на школьную форму, и пособия, и многое другое. Многодетные семьи сейчас очень хорошо поддерживает правительство, поэтому надо рожать», — сказала Надежда Лебедева, награжденная знаком отличия «Материнская доблесть» II степени.

Почетного звания «Заслуженный артист РФ» удостоены: Татьяна Гайворонская, артистка-вокалистка Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича; Ирина Янцева, артистка-вокалистка Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича; Татьяна Ларина, артистка-вокалистка Самарского академического театра оперы и балета имени Д. Д. Шостаковича.

 

Фото:  пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

