Вячеслав Федорищев проверил ход реконструкции очистных сооружений в Новокуйбышевске

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В воскресенье, 9 июня, врио губернатора Вячеслав Федорищев начал знакомиться с муниципальными образованиями Самарской области. Глава региона совершил первую рабочую поездку в Новокуйбышевск, где посетил ряд социальных и промышленных объектов, оценил качество содержания городской среды и пообщался с местными жителями, пишет Сова.

Глава региона проверил ход реконструкции канализационных очистных сооружений. Этот вопрос врио губернатора по итогам совещания под руководством заместителя председателя Правительства России Дмитрия Патрушева держит на личном контроле. Работы на объекте в Новокуйбышевске ведутся благодаря федеральному проекту "Оздоровление Волги".



И. о. главы города Владимир Никерясов доложил руководителю области об основных этапах реализации проекта.



В рамках проведения работ предусмотрена реконструкция трехсекционного аэротенка с внедрением технологии нитри-денитрификации и биологической дефосфотации. Предполагается изменить конструкцию сооружения - разделить зоны на аноксидные, анаэробные и аэробные, установить погружные мешалки, датчики кислорода, заменить аэрационную систему и запорно-регулирующее оборудование. Это позволит значительно улучшить качество очистки сточных вод на этом этапе.



Помимо прочего, запланирована реконструкция воздуходувной станции с заменой трех существующих нагнетателей с электродвигателем на более энергоэффективные агрегаты с возможностью регулирования подачи воздуха. Также будет заменена горизонтальная двухсекционная песколовка на новую и отремонтирована соответствующая площадка. Появятся и принципиально новые объекты. Будут построены блок доочистки сточных вод и сооружения реагентного удаления фосфора. Вся система очистки воды будет контролироваться автоматически, под наблюдением оператора в диспетчерской.



- По результатам реконструкции ожидаем достижения плановых качественных показателей и значительного снижения объемов недостаточно очищенных сточных вод, сбрасываемых в реку Кривушу, с 9,8 миллиона кубометров в год до нуля, - отметил директор Новокуйбышевских очистных сооружений Сергей Рожков.



- Вопрос реконструкции очистных сооружений - важен для экологии нашего города, который находится в кольце нефтеперерабатывающих предприятий. Очень давно ждали начала проведения работ, но в силу разных причин они несколько затянулись. Одна из них - поиск и замена оборудования, которое было изначально предусмотрено проектом, на аналогичное, - отметил руководитель муниципалитета.



- По объекту есть замечания, допущены отставания по графику, - обратил внимание Вячеслав Федорищев.



Администрация города и руководство очистных сооружений заинтересованы в том, чтобы подрядчик увеличил интенсивность работ, как и количество людей на объекте. Строительство и монтаж оборудования следует завершить в августе. Врио губернатора поручил подрядчику составить четкий план-график, расписанный по дням.



- Если график будете срывать, применим самые жесткие меры, заявил глава региона, обращаясь к подрядчику.



Он добавил, что лично будет контролировать ход работ, специально направлять помощников. Завершить реконструкцию объекта и ввести его в эксплуатацию должны в сентябре текущего года.



- Разговор получился строгим, но честным - неделя на устранение замечаний в организации работы, месяц - на сутевые замечания. Объект будет введен в срок по новому догоночному графику, - подвел итог Вячеслав Федорищев.

Фото: Дмитрий Бурлаков