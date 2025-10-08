Вячеслав Федорищев проверил готовность спортивных объектов к форуму «Россия - спортивная держава»

75

В среду, 8 октября, губернатор Вячеслав Федорищев посетил ряд объектов, задействованных в проведении Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава». Подготовка к форуму, который пройдет с 5 по 7 ноября в соответствии с распоряжением Президента России Владимира Путина при поддержке Правительства РФ, продолжается. Глава региона оценил качество ремонтных работ в крупных спортивных комплексах Самары.

Так, в этом году за счет средств региональной субсидии был капитально отремонтирован фасад здания универсального спортивного центра «Грация», кровля и крыльцо главного входа со стороны ул. Севастопольской. В ближайшие дни завершится ремонт внутренних помещений — залов художественной и спортивной гимнастики, коридоров, санузлов и раздевалок. Губернатор осмотрел залы, номерной фонд гостиницы при спортцентре, пообщался с тренерами и юными гимнастами, у которых была тренировка перед соревнованиями.

«Проведение данного форума — большая ответственность для региона. Наш объект заявлен как альтернативная площадка в рамках форума. Скорее всего, здесь будут тренировки по спортивной и художественной гимнастике. Спортсмены, тренеры отнеслись с большим пониманием к проведению ремонтных работ. Мы старались не отменять тренировочный процесс, параллельно шли работы, которые не мешали занятиям. Изменениями после ремонта все довольны, готовы работать», — отметила и.о. директора УСЦ «Грация» Юлия Герасимова. Также она добавила, что на площадке созданы условия для доступа людей с ограниченными возможностями здоровья.

В физкультурно-спортивном комплексе «Ипподром Арена» основные работы также близки к завершению. Здесь ремонтируют брусчатку по периметру здания, в большом бассейне — декоративное обрамление, пандус, обновляют покраску стен душевых бассейна, раздевалок и стен ледовой арены. Фронт работ на ближайшие дни — косметический ремонт холла, замена освещения. Также предполагается ямочный ремонт асфальтового покрытия возле здания силами г.о. Самара.

В рамках спортивной программы форума на объекте планируется провести турнир по керлингу и турнир по плаванию. Губернатор оценил уже выполненные работы и в разговоре с подрядчиком отметил, что необходимо ускорять сроки по тому, что запланировано.

«На объектах, которые задействованы при проведении форума, должно быть уделено внимание каждой детали, даже тем, которые, на первый взгляд, незначительны. Потому что все складывается в общую картину и работает на впечатления, которые останутся от события, от нашего города у участников и гостей, и в итоге – на создание позитивного имиджа региона. Это очень важно. Осталось не так много времени до форума, поэтому необходимо усилить оперативность оставшихся работ и контроль за их выполнением, — дал поручение Вячеслав Федорищев ответственным за направление руководителям в областном правительстве. — К форуму готовимся комплексно. Событие важнейшее. Будем принимать гостей со всей России, руководителей нашей страны, иностранные делегации. «Россия — спортивная держава» — это не только три дня спортивной и деловой программы. Главное — наследие: 100 новых спортивных объектов, обновление действующих спорткомплексов, благоустройство. Все это долгие годы будет служить жителям Самарской области».

Фото: канал Вячеслава Федорищева в МАХ