Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре двое 13-летних подростков на электросамокате попали в ДТП
В Самаре двое 13-летних подростков на электросамокате попали в ДТП
Судебные приставы оштрафовали самарца за незаконную ловлю рыбы
Судебные приставы оштрафовали самарца за незаконную ловлю рыбы
Каждый третий самарец проведет День семьи дома
Каждый третий самарец проведет День семьи дома
Тольяттинец обокрал магазин
Тольяттинец обокрал магазин
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
В Самаре 40% родителей выпускников довольны результатами ЕГЭ своих детей
В Самаре 40% родителей выпускников довольны результатами ЕГЭ своих детей
В России появится система реагирования на агрессивных собак
В России появится система реагирования на агрессивных собак
Россиян предупредили о резком подорожании шоколада
Россиян предупредили о резком подорожании шоколада
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 78.72
-0.12
EUR 92.41
-0.6
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет пешеходная экскурсия «Самара Кондитерская»
В «ЗИМ Галерее» расскажут об истории самарских витражей
СОУНБ приглашает на бесплатные юридические консультации
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности

8 июля 2025 09:10
131
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности

Уважаемые жители Самарской области!

Поздравляю вас с замечательным праздником - Днем семьи, любви и верности! 

Этот праздник уходит корнями в историю древней Руси. Народная память многие века хранит образ святых благоверных Петра и Февронии Муромских, супружеский союз которых выдержал все испытания и стал символом любви, преданности и семейного счастья.

Крепкая, здоровая, дружная семья во все времена была надежной опорой как для каждого человека, так и для всего нашего общества, основой сильной, непобедимой страны. Семейные узы скрепляют поколения, помогают сохранять  духовные, национальные и культурные традиции. Именно в кругу родных и близких мы делаем первые шаги, познаем мир, находим поддержку и понимание. И именно за свои семьи, за свой дом, за нашу общую Родину -  великую Россию героически сражаются сейчас участники специальной военной операции.

Сбережение семейных ценностей, благополучие каждой самарской семьи является для нас первостепенной задачей. Всего в настоящий момент в регионе действуют свыше сорока мер поддержки семей с детьми. На эти цели направляется ежегодно порядка 40 млрд рублей. С нынешнего года заработал новый национальный проект «Семья».

Особое внимание федеральные органы власти, региональное Правительство уделяют многодетным семьям. С целью развития системы их поддержки и повышения статуса 2025 год объявлен в Самарской области Годом многодетной семьи.

Уверен, чем больше будет у нас счастливых, дружных, благополучных семей, тем крепче и сплоченнее будет наша страна.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, семейных радостей и уверенности в завтрашнем дне! Берегите друг друга и будьте счастливы!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
08 июля 2025, 11:02
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
Правила благоустройства городских территорий Самары значительно расширили. Благоустройство
134
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
07 июля 2025, 19:04
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
В Самаре в самом разгаре кампания ремонта инженерных сетей. Благоустройство
808
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
07 июля 2025, 13:34
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
В столице региона основные праздничные мероприятия пройдут 8   июля  на территории комплекса «Дача купца Головкина». Общество
464
В центре внимания
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
8 июля 2025  11:02
В Правила благоустройства городских территорий Самары предложен ряд изменений
134
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности
8 июля 2025  09:10
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем семьи, любви и верности
130
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
7 июля 2025  19:04
Более 1 млн рублей штрафов выплатят организации за нарушение сроков восстановления благоустройства в Самаре
808
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
7 июля 2025  13:34
В Самарской области пройдут мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности
464
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
7 июля 2025  12:17
В Самаре стартовал мониторинг состояния детских площадок
305
Весь список