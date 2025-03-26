Я нашел ошибку
Главные новости:
Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений
Жителям Самарской области компенсируют расходы на догазификацию жилых помещений
Россияне хотят входить в аккаунты по лапке питомца
Россияне хотят входить в аккаунты по лапке питомца
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе установили индивидуальный эндопротез-спейсер с антибактериальным покрытием
В Клиниках СамГМУ впервые в регионе установили индивидуальный эндопротез-спейсер с антибактериальным покрытием
Тольяттинке четыре дня звонили мошенники, представляясь сотрудниками банка
Тольяттинке четыре дня звонили мошенники, представляясь сотрудниками банка
Жители Самарской области смогут выбрать общественные пространства для благоустройства
Жители Самарской области смогут выбрать общественные пространства для благоустройства
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
Самарская область входит в ТОП-10 регионов по числу производителей БАС
Самарская область входит в ТОП-10 регионов по числу производителей БАС
Наверх
Самара  +9 °C, Тольятти  +7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 84.19
0.32
EUR 92.34
0.81
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В апреле в СОУНБ пройдёт новый цикл просветительских встреч проекта «Интеллектуальная среда»
В «ЗИМ Галерее» пройдет экскурсия по выставке художницы Дарьи Емельяновой
СОУНБ приглашает посетить лекцию «Беспилотная авиация: строим будущее»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения

26 марта 2025 13:24
130
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с днем образования 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Жукова бригады специального назначения!

Созданное 26 марта 1944 года, ваше соединение прошло славный боевой путь. Сражаясь в годы Великой Отечественной войны в составе 1-го Белорусского фронта, бойцы бригады – тогда 5-го отдельного мотоциклетного полка – освобождали Польшу и ее столицу Варшаву, участвовали в штурме и взятии Берлина.

В послевоенные годы бригада не раз признавалась одним из лучших соединений в группе советских войск в Германии. Особая страница в истории гвардейцев связана с противодействием международному терроризму. Бойцы соединения достойно выполнили возложенную на них миссию на Северном Кавказе, в Сирии и сегодня, проявляя мужество, героизм и высочайший уровень подготовки, успешно сражаются с врагом в зоне специальной военной операции.

Дорогие друзья! Благодарю вас за  верность воинскому долгу и присяге, самоотверженность, взаимовыручку и боевое братство. Особые слова благодарности ветеранам бригады. Вы и сегодня передаете молодому поколению спецназовцев бесценный профессиональный и жизненный опыт. Наша молодежь учится у вас воинскому мастерству, выдержке и подлинному патриотизму.

Жители Самарской области гордятся тем, что на территории региона дислоцируется столь прославленное соединение. Уверен, что год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный  Президентом России В.В. Путиным Годом защитника Отечества, будет ознаменован новыми значимыми достижениями гвардейской бригады во славу Родины.

От всей души желаю вам здоровья, крепости духа, удачи во всех начинаниях и успехов в благородном служении нашей Отчизне!

Мы верим в вас, верим в нашу победу!

 Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
26 марта 2025, 13:29
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
В ближайшее время ожидается первое заседание Организационного комитета по подготовке и проведению форума. Спорт
97
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
26 марта 2025, 10:28
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
Конкретизируются задачи заместителей главы и четко разделяются полномочия. Общество
213
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
25 марта 2025, 12:00
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
Ведутся дорожные работы на ул. Воронежской. Транспорт
427
В центре внимания
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
26 марта 2025  13:29
Вячеслав Федорищев включен в состав Оргкомитета Международного спортивного форума «Россия – спортивная держава»
120
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
26 марта 2025  13:24
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения
129
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
26 марта 2025  10:28
В апреле вступит в силу новая структура администрации Самары
219
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
25 марта 2025  12:00
В Самаре временно изменили маршрут автобусов № 6, 21, 38 и 8
431
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
25 марта 2025  10:42
Вячеслав Федорищев поздравил с праздником работников культуры Самарской области
424
Весь список