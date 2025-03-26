Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с днем образования 3-й отдельной гвардейской бригады спецназначения

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Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с днем образования 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова, Жукова бригады специального назначения!

Созданное 26 марта 1944 года, ваше соединение прошло славный боевой путь. Сражаясь в годы Великой Отечественной войны в составе 1-го Белорусского фронта, бойцы бригады – тогда 5-го отдельного мотоциклетного полка – освобождали Польшу и ее столицу Варшаву, участвовали в штурме и взятии Берлина.

В послевоенные годы бригада не раз признавалась одним из лучших соединений в группе советских войск в Германии. Особая страница в истории гвардейцев связана с противодействием международному терроризму. Бойцы соединения достойно выполнили возложенную на них миссию на Северном Кавказе, в Сирии и сегодня, проявляя мужество, героизм и высочайший уровень подготовки, успешно сражаются с врагом в зоне специальной военной операции.

Дорогие друзья! Благодарю вас за верность воинскому долгу и присяге, самоотверженность, взаимовыручку и боевое братство. Особые слова благодарности ветеранам бригады. Вы и сегодня передаете молодому поколению спецназовцев бесценный профессиональный и жизненный опыт. Наша молодежь учится у вас воинскому мастерству, выдержке и подлинному патриотизму.

Жители Самарской области гордятся тем, что на территории региона дислоцируется столь прославленное соединение. Уверен, что год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, объявленный Президентом России В.В. Путиным Годом защитника Отечества, будет ознаменован новыми значимыми достижениями гвардейской бригады во славу Родины.

От всей души желаю вам здоровья, крепости духа, удачи во всех начинаниях и успехов в благородном служении нашей Отчизне!

Мы верим в вас, верим в нашу победу!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев