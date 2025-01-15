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Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником

15 января 2025 11:02
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Вячеслав Федорищев поздравил сотрудников СУ СК РФ по Самарской области с профессиональным праздником

Уважаемые сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области!

Поздравляю вас с Днем образования Следственного комитета Российской Федерации!

Следствие занимает особое место в системе правоохранительных органов. От усилий следователей во многом зависит решение стратегических задач в экономике и социальной сфере, успешная реализация нацпроектов, достижение национальных целей развития России, поставленных Президентом страны В.В. Путиным, безопасность и благополучие наших граждан.

Самарских следователей всегда отличали высочайший профессионализм, верность долгу, патриотизм, настойчивость и принципиальность.

Вы ведёте сложную, кропотливую, ответственную работу по защите  прав наших граждан, в том числе участников специальной военной операции и их семей, решаете многие другие задачи государственной и большой общественной значимости.

Уверен, что ваша деятельность и в дальнейшем будет играть ключевую роль в борьбе с преступностью и теневой экономикой, противодействии коррупции, соблюдении требований закона в области налоговых и трудовых отношений.

Региональное Правительство готово оказывать вам всестороннюю поддержку для обеспечения правопорядка во всех сферах жизни региона.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, стабильности, новых успехов на профессиональном поприще и удачи во всех начинаниях!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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