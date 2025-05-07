Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем радио

184

Уважаемые работники всех отраслей связи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня от ваших усилий, инициативы, умения внедрять в практику передовые разработки во многом зависит решение задачи, поставленной Президентом России В.В. Путиным, по достижению технологического суверенитета нашей страны в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры – один из приоритетов в работе регионального Правительства. Для повышения эффективности государственного и муниципального управления, темпов социально-экономического развития региона у нас создано министерство цифрового развития и связи, реализуется национальный проект «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Уважаемые друзья! Благодарю вас за высочайший профессионализм, трудолюбие, творческое отношение к выполнению своих обязанностей. Спасибо ветеранам, заложившим прочную основу для становления и дальнейшего развития отраслей связи. Уверен, что ваш опыт, мастерство, преданность делу и впредь будут способствовать успеху масштабных преобразований в Самарской области.

Особой благодарности заслуживают воины-связисты, находящиеся в зоне специальной военной операции. Современная, устойчивая связь – залог высокой боеспособности Российской армии. Не сомневаюсь, год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне будет ознаменован новыми успехами наших героев в достижении целей СВО.

От всей души желаю вам здоровья, благополучия, воплощения в жизнь перспективных идей и проектов, значимых достижений в труде!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев