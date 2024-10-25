Вячеслав Федорищев поздравил коллектив КбшЖД с 150-летием и вручил награды лучшим сотрудникам отрасли

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В пятницу, 25 октября, в Самарском академическом театре оперы и балета состоялось торжественное мероприятие, посвященное 150-летию Куйбышевской железной дороги – одной из крупнейших рельсовых магистралей страны. В нем приняли участие губернатор Вячеслав Федорищев, заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» – начальник Дирекции тяги Дмитрий Пегов, начальник Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеслав Дмитриев, почетные гости из субъектов РФ.

Приветственный адрес работникам и ветеранам Куйбышевской железной дороги направил полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

«Сегодня Куйбышевская железная дорога является одной из основных, хорошо разветвленной сетью железных дорог Приволжского федерального округа. Транспортная артерия стала определяющим фактором повышения конкурентоспособности отечественной экономики, укрепления оборонного потенциала государства, – говорится в приветственном адресе. – В настоящее время сотрудники Куйбышевской железной дороги также вносят большой вклад в достижения и победу в специальной военной операции, способствуют решению масштабных стратегических задач, поставленных Главой государства. Современная железнодорожная отрасль – одна из наиболее динамично развивающихся: открываются новые маршруты, улучшается инфраструктура, увеличивается скорость движения, активно используются современные технологии, которые значительно повышают безопасность перевозок. Эффективную работу компании обеспечивает большой профессиональный коллектив, который трудится с преданностью выбранному делу и высокой самоотдачей».

Со значимой датой представителей отрасли поздравил глава региона. Он подчеркнул важность Куйбышевской железной дороги для региона и всей страны, отметив, что ее история неразрывно связана с историей становления самарской земли. Благодаря ей на карте региона появилось немало населенных пунктов. Кроме того, магистраль сделала возможным строительство в регионе таких крупных объектов, как Волжская ГЭС, АВТОВАЗ.

Куйбышевская железная дорога включает в себя 335 станций, 10 локомотивных депо, 18 дистанций пути и другие подразделения, которые обеспечивают бесперебойную работу магистрали. Ежегодно по ней перевозится до 65 миллионов тонн грузов. Стальная артерия объединяет разные поколения, представителей различных культур и национальностей, более 100 профессий и должностей. Главной движущей силой, гордостью и развитием является коллектив – более 40 тысяч профессионалов.

Руководитель области поблагодарил сотрудников за ежедневный труд, от которого зависит стабильная работа всех экосистем железнодорожного транспорта.

«Вы также усердно трудитесь, добросовестно выполняете свои профессиональные обязанности, совершенствуете свои навыки, повышаете квалификацию, – обратился к представителям отрасли Вячеслав Федорищев. – Именно поэтому Куйбышевская железная дорога по-прежнему является одним из драйверов развития Самарской области по многим направлениям. Обеспечивая комфортное транспортное сообщение, пассажиро- и грузоперевозки, вы способствуете преумножению социально-экономического благополучия нашего региона, развитию его потенциала в таких приоритетных отраслях, как машиностроение, химия и нефтедобыча, сельское хозяйство и другие».

Глава региона отметил: Куйбышевская железная дорога сыграла решающую роль в годы Великой Отечественной войны, когда связывала тыл с фронтом. За те годы по ее стальной колее перевезены десятки миллионов вагонов грузов и цистерн, эвакуированы заводы в Куйбышев (ныне Самара). В настоящее время работники Куйбышевской железной дороги, продолжая традиции своих предшественников, делают все возможное для поддержки бойцов в зоне специальной военной операции, семей военнослужащих, для достижения главного – нашей общей Победы.

«Мы помним, что именно наличие железной дороги сыграло определяющую роль в наделении Куйбышева статусом запасной столицы», – дополнил руководитель области. – Искренне преклоняемся перед трудовым подвигом железнодорожников непростых военных лет! Их самоотверженность, отвага, преданность своему делу сделали большой вклад в победу над врагом! Важно, что спустя полтора века, заложенные ветеранами традиции, поддерживаются современным поколением».

Ежегодно возрастает значение Куйбышевской железной дороги в развитии экономики региона и улучшении благосостояния населения. Став филиалом крупнейшей транспортной компании ОАО «Российские железные дороги», она продолжает развиваться, совершенствовать транспортную инфраструктуру, повышать качество и объемы пассажирских и грузовых перевозок.

По словам руководителя области, железная дорога обеспечивает повышение инвестиционной привлекательности региона, расширяет возможности в сфере укрепления туристического потенциала.

Отдельно губернатор сказал, что важнейшей задачей является улучшение качества пассажирских перевозок, в том числе состояния подвижного состава. Глава региона подчеркнул, что эта работа начата: с сентября современный электропоезд курсирует по пригородному маршруту Самара – Похвистнево, увеличена составность скоростных электропоездов «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти, которые пользуются большим спросом у населения.

Вячеслав Федорищев напомнил, что сегодня Правительство Самарской области и ОАО «РЖД» подписали соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сферах железнодорожного транспорта, туристической, транспортной и научно-технической.

«Для нас очень важна ваша работа в развитии транспортной инфраструктуры, обеспечению доступности каждого уголка нашего региона, – отметил губернатор. – Надеюсь, что соглашение будет способствовать расширению нашего сотрудничества в данном направлении. Нас ожидает большая работа по реконструкции вокзалов, благоустройству и развитию привокзальных территорий. Развитие железнодорожной инфраструктуры в том числе расширяет наши возможности в сфере укрепления туристического потенциала региона».

Как отметил заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» – начальник Дирекции тяги Дмитрий Пегов, Куйбышевская железная дорога находится в центре, на пересечении железных дорог и играет существенную роль в перевозках по всей сети железных дорог. От лица компании он поблагодарил за труд, подчеркнув: «Главное – это люди магистрали, потому что это основной потенциал Российских железных дорог».

В ходе торжественного мероприятия Вячеслав Федорищев акцентировал: упорная и самоотверженная работа специалистов компании заслуживает большого уважения и признания. Отличившимся сотрудникам отрасли глава региона вручил награды – почетные грамоты Губернатора Самарской области. Обладателями Почетного звания «Заслуженный работник транспортного комплекса Самарской области» стали: Вячеслав Васильев – составитель поездов Самарского центра организации работы железнодорожных станций Куйбышевской дирекции управления движением, Олег Нижегородцев – электромеханик Жигулевской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Куйбышевской дирекции инфраструктуры, Александр Николаев – старший регулировщик скорости движения вагонов железнодорожной станции Сызрань I Куйбышевской дирекции управления движением, Юлия Рожкова – старший электромеханик Жигулевской дистанции сигнализации, централизации и блокировки Куйбышевской дирекции инфраструктуры, Владислав Шарунов – начальник путевой машинной станции № 38 Куйбышевской дирекции по ремонту пути.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области