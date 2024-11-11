Вячеслав Федорищев поздравил экономистов с профессиональным праздником

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Уважаемые жители Самарской области!

Сегодня, 11 ноября, в нашей стране отмечается День экономиста. Профессиональный праздник миллионов россиян, работающих над укреплением благосостояния нашего государства. Искренне поздравляю жителей региона, входящих в их число!

Ваш труд действительно очень много значит для Самарской области. Без него не обойтись ни в одной сфере жизни. Своим умением планировать, анализировать, прогнозировать и грамотно распределять ресурсы вы способствуете сохранению социальной и финансовой стабильности региона. Закладываете крепкую основу для его роста в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, науке, торговле и прочих отраслях.

В том, что Самарская область, несмотря на внешнее санкционное давление, продолжает устойчивое развитие, остается одной из наиболее инвестиционно привлекательных территорий, безусловно, есть и ваша заслуга.

Благодарю, что сегодня вы прикладываете большие усилия для решения стратегических задач, стоящих перед нашим регионом. Помогаете в реализации крупных инфраструктурных проектов, импортозамещении, наращивании потенциала отрасли ОПК, а также других значимых направлениях.

Друзья! Убежден, что весь свой профессионализм, высокую трудоспособность и богатый опыт работы вы продолжите направлять во благо нашего государства.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, успехов, благополучия, профессионального роста, мира и добра!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев