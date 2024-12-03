Вячеслав Федорищев поручил оказать дополнительную помощь самарскому центру инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница»

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Во вторник, 3 декабря, губернатор Вячеслав Федорищев посетил самарский городской центр инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница». Глава региона дал ряд поручений, направленных на поддержку общественной организации и развитие инклюзивной среды в регионе.

Центр «Ассоциация Десница» создан в 1997 год и занимается комплексной помощью инвалидам-колясочникам. Организация обучает людей с ограничениями здоровья навыкам самообслуживания и управления своей жизнью, содействует инвалидам в получении образования и трудоустройстве, учит пользоваться техническими средствами реабилитации, оказывает услуги по ремонту и прокату инватехники, проводит семинары и тренинги, ведет просветительскую и экспертную работу, реализует совместные проекты с органами власти, содействует в создании безбарьерной среды.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ознакомился с работой центра, пообщался с сотрудниками и волонтерами организации. Глава региона поблагодарил председателя правления СГООИК «Ассоциация Десница» Евгения Печерских и всех сотрудников организации за важную и значимую деятельность.



«Хотел бы поблагодарить общественную организацию «Ассоциация Десница», вас лично, каждого, кто здесь работает, участвует в ее жизни как волонтер. Неоценимая работа и неоценимый вклад», - сказал Вячеслав Федорищев, обращаясь к Евгению Печерских. - У Правительства Самарской области очень много задач. Важнейшая из них – делать добрые дела там, где в них особенно нуждаются, оказывать содействие тем, кто добрые дела делает. Поэтому давайте предметно обсудим, как нам вместе делать больше добрых дел».

Евгений Печерских обратился к губернатору с просьбой оказать помощь в решении ряда проблем. Один из вопросов – отсутствие безбарьерной среды в городской поликлинике №6. «Рядом с поликлиникой находится дом ветеранов, где проживает 26 инвалидов-колясочников, которые не могут в учреждение попасть, доступа нет. Достаточно непростой вопрос», - сказал руководитель «Ассоциация Десница».

Губернатор отметил, что вопрос организации доступной среды будет решаться в регионе системно: вместе с профильными министерствами будет сформирована региональная программа, предусматривающая создание условий для людей с ограничениями здоровья. Вячеслав Федорищев пригласил «Ассоциацию Десница» активно участвовать в этой масштабной работе – соответствующие профессиональные компетенции и опыт у организации есть.

«Полностью закажем у вас верификацию проводимых работ по доступной среде, которую мы будем проводить в каждом учреждении здравоохранения, потом образования. И так будем сферу за сферой проходить, - сообщил Вячеслав Федорищев. - А начнем с поликлиники №6, о которой вы сказали, если она является объектом вашего особого внимания».

Еще один вопрос, который обозначил Евгения Печерских – организация службы по сопровождению инвалидов-колясочников.

«Речь идет о помощи в спуске и подъеме человека с инвалидностью из квартиры, когда ему надо поехать, например, в поликлинику, в банк. Это должны быть люди, которые бы пришли к инвалиду домой, помогли ему спуститься, сесть в социальное такси, которое у нас работает в городе, добраться до поликлиники, сопроводить там по необходимости, вернуться домой», - сообщил руководитель «Ассоциации Десница».

Губернатор отметил, что в данном направлении уже есть инициатива, которая в качестве пилотного проекта будет реализована на территории Самары.

«Мы с Иваном Николаевичем Носковым, руководителем города, это обсуждали. У него есть ряд идей как это направление можно усилить. Вместе с вами он пилотный подход запустит в Самаре, а потом будем это тиражировать в других муниципальных образованиях. У нас в каждом городе есть такая проблема и задача», - сказал Вячеслав Федорищев.

Дополнительно Вячеслав Федорищев предложил привлекать актив движения «Молодая гвардия» для помощи людям с ограничениями здоровья. Также губернатор поставил перед Иваном Носковым задачу оказать помощь «Ассоциация Десница» в ряде других вопросов. В частности, оказать содействие в привлечении квалифицированных специалистов по ремонту инвалидных колясок.



Ирина Архангельская, директор государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального образования Самарской области «Центр специального образования», обратилась к губернатору с просьбой создать информационный ресурс по поддержке детей с ОВЗ, информированию их родителей. Вячеслав Федорищев поручил министерству социально-демографической и семейной политики региона отработать это предложение.

Вопросы помощи людям с инвалидностью и особыми потребностями будут предметно обсуждаться в рамках ежегодного межрегионального форума «Путевка в жизнь», который начнется в Самаре 9 декабря. Губернатор отметил, что Правительство региона окажет помощь в его организации и примет в нем самое активное участие, подготовит ряд предложений. В том числе, по включению экспертов «Ассоциация Десница» в комиссии, которые будут обследовать уже существующие и строящиеся объекты на предмет наличия необходимой безбарьерной среды.

Председатель правления «Ассоциация Десница» Евгений Печерских поблагодарил губернатора за поддержку и отметил, что организация готова участвовать в подготовке и реализации инициативы «Самара 450», которая включает проект по развитию и решению проблем в ряде сфер.

«Спасибо большое за вашу работу, работу всего вашего коллектива. Я всегда на связи, вы это знаете. В начале следующего года предлагаю нам еще раз встретиться и пообщаться», - сказал Вячеслав Федорищев Евгению Печерских.