Вячеслав Федорищев подписал соглашение о взаимодействии региона с РЖД 

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В пятницу, 25 октября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с начальником Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Вячеславом Дмитриевым. Для Куйбышевской железной дороги этот день знаменательный - 25 октября 2024 года компания отмечает 150-летие. В рамках встречи было подписано соглашение между Правительством Самарской области и ОАО «Российские железные дороги» о взаимодействии и сотрудничестве в сферах железнодорожного транспорта, туристической, транспортной и научно-технической. Подписи под документом поставили Вячеслав Федорищев и Вячеслав Дмитриев.

Российские железные дороги являются давним и надежным партнером Самарской области. Соглашение нацелено на расширение сотрудничества по различным направлениям. В частности, это повышение уровня транспортной доступности и транспортной безопасности, качества обслуживания пассажиров, налаживание транспортной логистики, развитие пригородных железнодорожных перевозок, привлечение новых инвестиций за счет расширения железнодорожной сети, развития и создания особых экономических зон, модернизация железнодорожной инфраструктуры.



Соглашением предусматривается также взаимодействие при реализации совместных проектов, способствующих развитию внутреннего туризма, в том числе в части интеграции пригородного железнодорожного транспорта в туристические маршруты. Продолжится совместная работа по реализации проектов в сфере культуры, спорта, отдыха, здравоохранения.

Работа по важнейшей задаче - улучшению качества пассажирских перевозок, в том числе состояния подвижного состава - уже начата. С сентября текущего года современный электропоезд пущен по пригородному маршруту Самара – Похвистнево, увеличена составность скоростных электропоездов «Ласточка» на маршруте «Самара – Тольятти», которые пользуются большим спросом у населения. Улучшение условий проезда на железнодорожном транспорте продолжится. В 2025 году планируется получить еще один современный состав в 8-вагонном исполнении, который также будет задействован на участке Самара – Похвистнево.

Вячеслав Дмитриев подчеркнул важность сотрудничества компании с Самарской областью. «По Самарской области мы показываем стабильный рост пассажиропотока - это 5%, развиваем очень сильные, серьезные туристические направления. Самый грандиозный проект на текущую пятилетку – это строительство двухпутного обхода города Самары от станции Кинель до станции Безенчук», - отметил он.



Как отметил Вячеслав Федорищев, от того, как выстраивается транспортная логистика, зависит опережающее развитие страны и региона. «Это и промышленность, и туризм, в целом жизнь. Куйбышевская железная дорога успешно реализует свои полномочия, развивает пассажирский транспорт для всех нас, всех регионов Приволжского федерального округа. Работа очень слаженная - как компании, так и компании вместе с регионами. У нас большие планы по развитию наших дорог, - сказал глава региона. - Юбилей - это еще один хороший повод сказать большое спасибо людям, которые трудятся на железной дороге. Труд очень непростой, при этом очень значимый для страны».

Также в Правительстве Самарской области было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Ульяновской областью и ОАО «РЖД». Документ подписали губернатор Ульяновской области Алексей Русских и начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев.

Фото: пресс-служба Правительства Самарской области