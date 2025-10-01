Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона

176

Уважаемые жители Самарской области!

1 октября в нашей стране традиционно отмечается День пожилых людей. Мы отдаем дань глубокого уважения и выражаем сердечную признательность людям, чьи трудовые и ратные свершения, мужество, самоотверженность и патриотизм сделали нашу страну великой, помогли сохранить ее свободу и независимость, создать мощную экономическую основу для дальнейшего развития и укрепления Российского государства.

В год 80-летия Великой Победы мы еще раз обращаемся к героическим страницам отечественной истории и вновь проникаемся несокрушимым духом наших дедов и прадедов, избавивших мир от фашизма. Сегодня дело, начатое солдатами-победителями, на новом историческом этапе продолжают их потомки, наши доблестные защитники Отечества, участники специальной военной операции.

Наш долг – свято чтить память о подвиге старшего поколения, заботиться о фронтовиках и тружениках тыла, окружать почетом всех, кто восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы, кто честно и добросовестно трудился на благо нашей Родины.

Государство стремится создать все условия для обеспечения достойной жизни людей «серебряного возраста». По решению Президента России Владимира Владимировича Путина реализуются национальные проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь». В нашем регионе в 2025 году начала действовать программа «Самарское долголетие», работает развитая сеть государственных учреждений соцобслуживания.

Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за все, что вы сделали для страны, для развития и процветания Самарской области. Ваш жизненный и профессиональный опыт, поддержка и мудрость сегодня как никогда востребованы для строительства новой, современной, сильной России.

От всей души желаю вам здоровья, оптимизма и благополучия! Живите долго и счастливо!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев