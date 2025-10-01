Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время на обоих объектах завершены основные этапы строительства: возведены каркасы, крыши и стены.
В Красноярском районе до конца года откроются два новых ФАПа
В соревнованиях среди мужчин приняли участие 68 сильнейших шашистов из 24 регионов страны, среди них 13 гроссмейстеров.
Олег Дашков - призер чемпионата России по русским шашкам
Политеховцы создали прототип программы – карьерного консультанта, формирующего персональные рекомендации по запросам пользователей.
Студенты Самарского политеха разработали новый программный продукт для HR-консалтинга 
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
В первую очередь тепло подается на объекты социальной сферы, далее - в жилые дома в соответствии с графиком. 
В регионе начался отопительный сезон
Водитель и пассажир автомобиля ВАЗ-2110 госпитализированы.
ДТП в Сызранском районе: грузовик врезался в стоящий автомобиль ВАЗ-2110
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Роспотребнадзор назвал норму температуры в школах и детских садах
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 82.61
-0.26
EUR 96.86
-0.28
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
«Том Сойер Фест – Самара» приглашает на «Праздник урожая»
«СВОим примером»: в Самаре ветераны СВО присоединились к донорской акции «СВОим примером»
В Самаре в «Заварке» пройдет творческая встреча (12+) с клубом молодых архитекторов «ДОМ:А»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона

1 октября 2025 11:47
176
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона

Уважаемые жители Самарской области!

1 октября в нашей стране традиционно отмечается День пожилых людей. Мы отдаем дань глубокого уважения и выражаем сердечную признательность людям, чьи трудовые и ратные свершения, мужество, самоотверженность и патриотизм сделали нашу страну великой, помогли сохранить ее свободу и независимость, создать мощную экономическую основу для дальнейшего развития и укрепления Российского государства.

В год 80-летия Великой Победы мы еще раз обращаемся к героическим страницам отечественной истории и вновь проникаемся несокрушимым духом наших дедов и прадедов, избавивших мир от фашизма. Сегодня дело, начатое солдатами-победителями, на новом историческом этапе продолжают их потомки, наши доблестные защитники Отечества, участники специальной военной операции.

Наш долг – свято чтить память о подвиге старшего поколения, заботиться о фронтовиках и тружениках тыла, окружать почетом всех, кто восстанавливал народное хозяйство в послевоенные годы, кто честно и добросовестно трудился на благо нашей Родины.

Государство стремится создать все условия для обеспечения достойной жизни людей «серебряного возраста». По решению Президента России Владимира Владимировича Путина реализуются национальные проекты «Семья», «Продолжительная и активная жизнь». В нашем регионе в 2025 году начала действовать программа «Самарское долголетие», работает развитая сеть государственных учреждений соцобслуживания.

Низкий вам поклон, дорогие наши ветераны, за все, что вы сделали для страны, для развития и процветания Самарской области. Ваш жизненный и профессиональный опыт, поддержка и мудрость сегодня как никогда востребованы для строительства новой, современной, сильной России.

От всей души желаю вам здоровья, оптимизма и благополучия! Живите долго и счастливо!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
01 октября 2025, 14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня. Политика
20
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025, 11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
Мероприятие проводится с целью профилактики и направлено на проверку исправности систем оповещения. Происшествия
384
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025, 11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
Мы активно укрепляем промышленные кооперационные связи с новыми субъектами, что имеет решающее значение для их устойчивого экономического развития. Политика
1409
В центре внимания
Дмитрий Чернышенко также поблагодарил губернатора за реализацию проекта по созданию межвузовского кампуса мирового уровня.
1 октября 2025  14:44
Дмитрий Чернышенко и Вячеслав Федорищев обсудили социально-экономическое развитие Самарской области
44
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
1 октября 2025  11:47
Вячеслав Федорищев обратился к пожилым жителям Самарского региона
175
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
30 сентября 2025  11:51
1 октября 2025 года в Самарской области зазвучат сирены
384
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
30 сентября 2025  11:19
Вячеслав Федорищев обратился к жителям губернии по случаю Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией
1415
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
30 сентября 2025  10:51
Более 10,5 тонн еды съели на гастрономическом фестивале «Самара со вкусом»
359
Весь список