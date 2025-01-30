Я нашел ошибку
Главные новости:
Алексей Сорокин о зимнем содержании улиц Самары: «Подходы будут другие»
Алексей Сорокин о зимнем содержании улиц Самары: «Подходы будут другие»
В Самарской области начат поиск подрядчиков для вывоза ТКО
В Самарской области начат поиск подрядчиков для вывоза ТКО
В Самаре не будут рассматривать повторно вопрос о расселении домов в зоне метростроя
В Самаре не будут рассматривать повторно вопрос о расселении домов в зоне метростроя
В Сызрани мать двух детей выпила и решила покататься, не имея прав
В Сызрани мать двух детей выпила и решила покататься, не имея прав
Житель Чапаевска предложил инспектору ГАИ взятку в 50 тысяч рублей
Житель Чапаевска предложил инспектору ГАИ взятку в 50 тысяч рублей
Минтруд назвал максимальный с февраля размер пособия по безработице
Минтруд назвал максимальный с февраля размер пособия по безработице
В Самаре лед упал с козырька подъезда на восьмилетнего мальчика
В Самаре лед упал с козырька подъезда на восьмилетнего мальчика
Самарец поссорился с матерью и убил ее
Самарец поссорился с матерью и убил ее
Наверх
Самара  -2 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.01
0.04
EUR 102.4
0.8
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Самарские предприниматели приглашаются к участию в мастер-классе
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Второй шанс: почти половина самарцев готова вернуться к бывшим

30 января 2025 10:48
145
Второй шанс: почти половина самарцев готова вернуться к бывшим

Эксперты дейтинг-сервиса Mamba провели опрос и выяснили, что почти половина мужчин готова дать второй шанс прошлым отношениям. При этом большинство женщин считают, что в одну реку дважды не войти.

Самарцы не спешат ставить точку в отношениях. Почти половина мужчин (48%) считает, что людям свойственно меняться, поэтому готовы дать второй шанс бывшим. Дамы настроены более решительно: 50% уверены, что нужно идти дальше, но 46% тоже готовы простить бывшего партнера.

Интересно, что среди тех, кто все-таки пытался вернуть отношения (46% мужчин и 45% женщин), большинство считает это ошибкой. Успешные воссоединения — редкость: только 11% мужчин и 5% женщин смогли восстановить отношения.

Почему мы расстаемся

Главный враг отношений — измена. Она стала причиной разрыва для 35% мужчин и 35% женщин. На втором месте — несовместимость характеров: так ответили 28% мужчин и 29% женщин.

А вот дальше мнения расходятся. Для женщин серьезным основанием стал абьюз (26%), у мужчин же эта причина набрала всего 12% — они чаще уходят из-за угасания чувств (24%) и бытовых разногласий (21%).

Кто первый говорит «прощай»

Женщины чаще становятся инициаторами расставания — 46% дам признались, что именно они приняли решение уйти. А 52% мужчин подтвердили: инициатором была партнерша. При этом только 27% мужчин сами решились на разрыв.

Подход к расставанию тоже разный. Женщины не спешат: 31% думают об этом больше года, еще 30% — один-два месяца. Мужчины действуют быстрее: 34% принимают решение за пару месяцев, а 29% — и вовсе за несколько дней.

Как пережить расставание

Разрыв отношений — это всегда тяжело. 62% мужчин и 60% женщин признались, что долго не могли прийти в себя. При этом 61% женщин не жалеют о расставании, в то время как почти половина мужчин все еще тоскует по бывшим.

Любопытный факт: 19% женщин почувствовали облегчение после разрыва. Среди мужчин таких только 7%.

Можно ли дружить с бывшими

Фраза «давай останемся друзьями» почти никогда не работает. 45% мужчин и 38% женщин уверены — после расставания лучше прекратить общение. И только каждый пятый (18% мужчин и 19% женщин) готов поддерживать близкие отношения с бывшими партнерами.

При этом большинство самарцев (64%) пытались спасти отношения перед расставанием. Но когда точка все-таки поставлена, лучше двигаться дальше. Ведь, как показывает практика, попытки начать все сначала чаще всего заканчиваются новым разочарованием.

*В опросе Mamba приняли участие 2200 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы и других регионов России.

 

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре каждый второй родитель выпускника колледжа рассчитывает, что ребенок продолжит учебу в вузе
30 января 2025, 12:39
В Самаре каждый второй родитель выпускника колледжа рассчитывает, что ребенок продолжит учебу в вузе
Обсуждая поступление в колледж, матери чаще ориентируются на пожелания и способности ребенка, отзывы выпускников, а также местонахождения учебного заведения. Образование
107
В Самаре холостые мужчины реже женатых используют нецензурную лексику в общении с дамами сердца
30 января 2025, 12:05
В Самаре холостые мужчины реже женатых используют нецензурную лексику в общении с дамами сердца
Молодые горожанки реже зрелых рассказывали о том, что их спутники жизни сквернословят. Общество
112
23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
29 января 2025, 12:33
23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
Мужчины чаще женщин указывали на то, что вторая половина воспринимает их успех положительно. Общество
384
В центре внимания
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
29 января 2025  13:27
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
603
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
29 января 2025  12:47
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
826
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
29 января 2025  10:52
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
746
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
29 января 2025  10:23
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
731
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
29 января 2025  10:18
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
542
Весь список