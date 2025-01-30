Второй шанс: почти половина самарцев готова вернуться к бывшим

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Эксперты дейтинг-сервиса Mamba провели опрос и выяснили, что почти половина мужчин готова дать второй шанс прошлым отношениям. При этом большинство женщин считают, что в одну реку дважды не войти.

Самарцы не спешат ставить точку в отношениях. Почти половина мужчин (48%) считает, что людям свойственно меняться, поэтому готовы дать второй шанс бывшим. Дамы настроены более решительно: 50% уверены, что нужно идти дальше, но 46% тоже готовы простить бывшего партнера.

Интересно, что среди тех, кто все-таки пытался вернуть отношения (46% мужчин и 45% женщин), большинство считает это ошибкой. Успешные воссоединения — редкость: только 11% мужчин и 5% женщин смогли восстановить отношения.

Почему мы расстаемся

Главный враг отношений — измена. Она стала причиной разрыва для 35% мужчин и 35% женщин. На втором месте — несовместимость характеров: так ответили 28% мужчин и 29% женщин.

А вот дальше мнения расходятся. Для женщин серьезным основанием стал абьюз (26%), у мужчин же эта причина набрала всего 12% — они чаще уходят из-за угасания чувств (24%) и бытовых разногласий (21%).

Кто первый говорит «прощай»

Женщины чаще становятся инициаторами расставания — 46% дам признались, что именно они приняли решение уйти. А 52% мужчин подтвердили: инициатором была партнерша. При этом только 27% мужчин сами решились на разрыв.

Подход к расставанию тоже разный. Женщины не спешат: 31% думают об этом больше года, еще 30% — один-два месяца. Мужчины действуют быстрее: 34% принимают решение за пару месяцев, а 29% — и вовсе за несколько дней.

Как пережить расставание

Разрыв отношений — это всегда тяжело. 62% мужчин и 60% женщин признались, что долго не могли прийти в себя. При этом 61% женщин не жалеют о расставании, в то время как почти половина мужчин все еще тоскует по бывшим.

Любопытный факт: 19% женщин почувствовали облегчение после разрыва. Среди мужчин таких только 7%.

Можно ли дружить с бывшими

Фраза «давай останемся друзьями» почти никогда не работает. 45% мужчин и 38% женщин уверены — после расставания лучше прекратить общение. И только каждый пятый (18% мужчин и 19% женщин) готов поддерживать близкие отношения с бывшими партнерами.

При этом большинство самарцев (64%) пытались спасти отношения перед расставанием. Но когда точка все-таки поставлена, лучше двигаться дальше. Ведь, как показывает практика, попытки начать все сначала чаще всего заканчиваются новым разочарованием.

*В опросе Mamba приняли участие 2200 респондентов старше 18 лет из Самары, Москвы и других регионов России.