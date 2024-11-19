В школе № 38 Самары открыли мемориальную доску и «Парту Героя» в честь выпускника - участника СВО

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В самарской школе № 38 появилась мемориальная доска и «Парта Героя», посвященная выпускнику Ивану Воронину. Молодой человек отправился на специальную военную операцию 2 года назад. Погиб, защищая своих напарников. Награжден Орденом Мужества посмертно.

«Открытие мемориальных досок и «Парт Героев» — одна из возможностей увековечения памяти земляков, которые отдали свою жизнь за Родину. Наша задача – воспитать у детей патриотические чувства к героическим подвигам, стремление быть похожими на них, желание быть защитниками Отечества», – пояснила заместитель Главы городского округа Самара – руководитель Департамента образования Ирина Коковина.

Почтить память Ивана Воронина на торжественном мероприятии собрались его близкие, учащиеся и преподаватели школы. По словам учителей, он был отзывчивым и добрым парнем, принимал активное участие в жизни школы. Всегда готов был прийти на помощь. Память о подвиге Ивана, который получил тяжелое ранение, когда прикрывал своих товарищей, навсегда увековечили в его родной школе.

«Мы стараемся воспитать у учеников уважительное отношение к защитникам страны, укрепить чувство патриотизма, социальной активности. Мы всегда должны помнить о тех, кто стоит на защите интересов Родины», – отметила директор МБОУ Школа № 38 г.о. Самара Ирина Ерисова.

На сегодняшний день в школах областной столицы открыты 180 Парт Героев, в честь выпускников, в разные годы защищавших нашу Родину с оружием в руках.

Фото: Администрация Самары