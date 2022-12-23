Я нашел ошибку
Главные новости:
Вопрос избрания главы Самары будет рассмотрен на очередном заседании Думы 27 декабря 2022 года.
Конкурсная комиссия: кандидатами на должность главы Самары стали Елена Лапушкина и Павел Чумак
Он подозревается как в оказании небезопасных услуг, так и в мошенничестве.
В Петербурге задержали офтальмолога, на которого жаловались пациенты, ослепшие после проведенных им операций
Соблюдать правильный рацион питания будущим родителям необходимо еще на этапе планирования беременности.
Врач-акушер-гинеколог больницы Семашко призвала будущих родителей потреблять больше овощей и фруктов
Добровольные пожарные команды и дружины кроме ликвидации возгораний проводят в своих населенных пунктах противопожарные рейды.
За неделю пожарные добровольцы участвовали в тушении шести пожаров в регионе
Обвиняемые вину не признали.
Хамовнический суд Москвы приговорил обвиняемых в покушении на певца Авраама Руссо к 9 и 12 годам тюрьмы
Фестиваль, зародившийся 30 лет назад на самарской земле, стал рекордным по своим масштабам и уникальным по формату проведения.
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» признан лучшим событием год
Лучшие из лучших сотрудников получили награды.
В Самаре состоялось торжество, посвященное 35-летию самарского метрополитена
Также планируют привлечь 114 уборщиков территорий, которые вручную проведут расчистку локаций, недоступных для механизированной уборки.
Ночью подрядные организации города привлекут к работе 160 единиц техники
Наверх
Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.13
1.6
EUR 76.64
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Пестравском районе прошел турнир по мини-футболу памяти ветерана МВД России Анатолия Абросимова
Более 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности регионаБолее 7500 школьников смогли бесплатно посетить самые знаковые места и достопримечательности региона
В СамГТУ открыли мемориальную доску в честь Николая Путохина
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» признан лучшим событием год

23 декабря 2022 21:03
126
Фестиваль, зародившийся 30 лет назад на самарской земле, стал рекордным по своим масштабам и уникальным по формату проведения.

23 декабря в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась церемония награждения победителей Всероссийской Премии молодежных достижений «Время молодых».

ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» признан лучшим событием года. Фестиваль, зародившийся 30 лет назад на самарской земле, стал рекордным по своим масштабам и уникальным по формату проведения:

 - 6 дней незабываемого праздника
- 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также делегации ДНР, ЛНР и стран СНГ
- 45000 зрителей самой грандиозной церемонии открытия «Восход» на стадионе «Солидарность Самара Арена»
- 10 конкурсных направлений
- 84 объекта , в том числе памятники архитектуры, задействованы для проведения юбилейного фестиваля
- 300 человек стали участниками «Деловой программы»
- впервые 185 лучших школьников из 37 субъектов РФ стали участниками трека «Российская школьная весна»
- 2 «Фестивальных городка»: на 2-ой очереди Набережной (протяженностью свыше 1 км) и на самой крупной площади Европы – площади имени Куйбышева
- свыше 150 номеров, в которых приняли участие порядка 650 участников
- 1500 участников масштабного карнавального шествия
- установлен рекорд России по самому массовому народному вращению, в котором приняли участие 484 человек
- установлена архитектурно-скульптурная композиция, посвященная фестивалю
- появился гимн и флаг студвесны
- Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022 в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие»
- Победитель Всероссийской Премии молодежных достижений «Время молодых» в номинации «Событие года».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Встреча с молодежными лидерами позволила обсудить итоги Госсовета и вынесенные в его повестку предложения.
23 декабря 2022  16:42
«Ваши идеи приму и помогу реализовать»: Дмитрий Азаров встретился с советом самарской молодежи в Москве
246
В Самарской области изменили размер прожиточного минимума
23 декабря 2022  12:52
В Самарской области изменили размер прожиточного минимума
373
Во внутригородских районах Самары организована работа по ликвидации последствий снегопада
23 декабря 2022  12:30
Во внутригородских районах Самары организована работа по ликвидации последствий снегопада
263
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
22 декабря 2022  11:32
Дмитрий Азаров поздравил энергетиков отрасли с профессиональным праздником
348
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
22 декабря 2022  10:29
Всего по Самарской области в этом году отремонтировали, построили и реконструировали 640 км дорог
351
Весь список