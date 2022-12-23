Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» признан лучшим событием год

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23 декабря в Москве в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялась церемония награждения победителей Всероссийской Премии молодежных достижений «Время молодых».



ХХХ Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» признан лучшим событием года. Фестиваль, зародившийся 30 лет назад на самарской земле, стал рекордным по своим масштабам и уникальным по формату проведения:

- 6 дней незабываемого праздника

- 5000 участников и гостей из 85 регионов страны, а также делегации ДНР, ЛНР и стран СНГ

- 45000 зрителей самой грандиозной церемонии открытия «Восход» на стадионе «Солидарность Самара Арена»

- 10 конкурсных направлений

- 84 объекта , в том числе памятники архитектуры, задействованы для проведения юбилейного фестиваля

- 300 человек стали участниками «Деловой программы»

- впервые 185 лучших школьников из 37 субъектов РФ стали участниками трека «Российская школьная весна»

- 2 «Фестивальных городка»: на 2-ой очереди Набережной (протяженностью свыше 1 км) и на самой крупной площади Европы – площади имени Куйбышева

- свыше 150 номеров, в которых приняли участие порядка 650 участников

- 1500 участников масштабного карнавального шествия

- установлен рекорд России по самому массовому народному вращению, в котором приняли участие 484 человек

- установлена архитектурно-скульптурная композиция, посвященная фестивалю

- появился гимн и флаг студвесны

- Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards 2022 в номинации «Лучшее молодежное туристическое событие»

- Победитель Всероссийской Премии молодежных достижений «Время молодых» в номинации «Событие года».

Фото: пресс-служба правительства СО