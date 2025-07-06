В Самарской области разыскана 13-летняя девочка

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В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Отдела МВД России по Ставропольскому району обнаружили девочку на территории одного из садоводческих некоммерческих товариществ.

Оперативники доставили ребенка в территориальный орган внутренних дел.

В ближайшее время девочка будет передана законному представителю, её жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данным сотрудников полиции в отношении несовершеннолетней противоправных действий не совершалось, сообщает пресс-служба ГУ МВ СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВ СО