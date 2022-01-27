В Самаре в усиленном режиме продолжается мониторинг объектов потребрынка

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В связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в регионе и распространением нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» по поручению оперштаба по коронавирусу на предприятиях и объектах потребительского рынка Самары в усиленном режиме продолжаются регулярные контрольные мероприятия. Проверяющие обращают внимание на входной контроль посетителей с QR-кодами, проведение дезинфекции, соблюдение масочного режима и социальной дистанции.

В центре внимания проверяющих бригад не только крупные торговые центры, проверки касаются и пунктов общественного питания, организаций сферы услуг и торговых объектов площадью менее 2000 кв.м.

В Кировском районе за период с августа 2021 года собрано порядка 400 материалов.

Все зафиксированные замечания направляются во временный контрольно-распределительный центр для составления протокола, далее в суд для принятия решения.

За невыполнение установленных предписаний в период действия режима повышенной готовности в соответствии со статьей 20.6.1 КоАП на юридическое лицо может быть наложен административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Повторное совершение аналогичного административного правонарушения влечет наложение штрафа в гораздо большем размере: от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

По словам руководителя службы безопасности торгового центра Антона Вдовенко все противоэпидемические мероприятия реализуются комплексно.

27 января в ходе мониторинга, прошедшего в одном из торговых центров на Московском шоссе, проверяющая бригада выявила незначительные нарушения. Предпринимателю, реализующему непродовольственные товары в одном из торговых помещений, рекомендовано обновить разметку для соблюдения социальной дистанции.

Подобные мероприятия по соблюдению санитарных мер в объектах потребительского рынка и на предприятиях будут продолжены до полного снятия ограничительных мер.

Фото: администрация Самары