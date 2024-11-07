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Врио минлесхоза СО Артем Ефимов провел совещание с регоператором «Экология» и перевозчиками

7 ноября 2024 17:43
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Сейчас экологические инспекторы проводят рейды.

 Вчера врио минлесхоза СО Артем Ефимов провел совещание с регоператором «Экология» и перевозчиками.

Коротко о главном:

- ряд подрядчиков уже вышли в плановый режим вывоза ТКО с контейнерных площадок, ситуация стабилизировалась в Куйбышевском, Октябрьском, Советском, Железнодорожном районах Самары. Небольшой процент невывоза остается по причине запаркованности автомобилей. С крупногабаритными отходами работаем точечно силами «летучих бригад».

- ситуация в Промышленном, Кировском и Красноглинском районах требует особого внимания, поэтому здесь контролируем движение и эффективность работы каждого мусоровоза в ручном режиме. Техника работает в 2 смены, фактически расчистка навалов и вывоз ведутся в круглосуточном режиме.

- одно из самарских муниципальных предприятий доложило о проблеме с бункерами частного сектора, куда нелегально привозится крупногабаритный мусор из других районов и сбрасываются строительные отходы.

Сейчас экологические инспекторы проводят рейды. Но в усиление к ним будут задействованы правоохранительные органы, чтобы привлечь к ответственности нарушителей и стабилизировать обстановку с вывозом отходов из бункеров, и предотвратить образование несанкционированных свалок.

 

Фото:   минлесхоз Самарской области 

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