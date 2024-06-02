Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил тольяттинцев с Днем города

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Уважаемые тольяттинцы!

Поздравляю вас с Днем города!

Тольятти – город сравнительно молодой, но в то же время с богатой и славной историей, известный на всю нашу страну и далеко за ее пределами. Это город-труженик, город-новатор, ядро экономики Самарской области, а в сегодняшнее непростое время — и надежный тыл для региона и всей России.

Ведущую роль Тольятти в достижении целей стратегического развития региона определяет развитая промышленность, нефтехимия, работа крупных предприятий, инфраструктурные площадки. На подъеме находится АО «АВТОВАЗ», от которого зависит благополучие десятков тысяч семей. Благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина, Правительства страны завод вышел на траекторию уверенного роста и сегодня активно трудится над задачей обеспечения технологического суверенитета в автопроме.

Важно, что с каждым годом Тольятти прирастает крупными производственными и логистическими проектами. Особую актуальность имеет производство беспилотных авиационных систем полного цикла, а также стокилометровая трасса с мостовым переходом через Волгу, движение по которым будет открыто уже совсем скоро. Но конечно, при всей своей промышленной мощи Тольятти в первую очередь должен оставаться городом для интересной, комфортной, безопасной жизни. И я уверен, что вместе с жителями мы обязательно будем продолжать над этим работать.

Дорогие тольяттинцы! От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов! Особая благодарность – военнослужащим и их родным, а также всем, кто поддерживает ушедших на передовую земляков. Убежден – наше единство, сплоченность, патриотизм и впредь будут залогом развития Тольятти и всего региона!

Врио губернатора Самарской области В.А. Федорищев