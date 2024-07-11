Я нашел ошибку
Главные новости:
Ни в коем случае нельзя употреблять дыню с молочными продуктами.
Биолог рассказал, в чем польза и вред дыни
Позади у ребят два года учебы по новым оригинальным образовательным программам, занятия в новых образовательных пространствах, участие в сложных исследовательских проектах, стажировки и работа с наставниками.
В Передовой инженерной аэрокосмической школе Самарского университета состоялся первый выпуск
В поисковых работах были задействованы три водолаза.
В Сызрани в водоеме карьера около ТЦ «Мираж» утонул мужчина
Это событие, которое объединяет в регионе творческих профессионалов, предпринимателей, студентов и неравнодушных горожан.
В Самаре  пройдет второй хакатон креативных индустрий «Креатив на Волге»
В связи с производством работ на системе водоснабжения и водоотведения.
Временно ограничат движения транспорта в жилом районе «Волгарь»
Если человека укусила оса или пчела, важно действовать быстро, потому что реакция постепенно усиливается.
Врач: укусы ос и пчел могут быть не только болезненными, но и действительно опасными для здоровья
Горожане попросили оказать содействие в ремонте дороги, которая проходит по территории жилой зоны и примыкает к Южному шоссе
Елена Лапушкина встретилась с жителями СНТ «Песчаная Глинка»
Участок, который обновят в текущем дорожно-строительном сезоне, расположен в границах улиц Молодёжной и Ново-Садовой.
Еще один участок проспекта Кирова в Самаре приводят в порядок
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 87.86
-0.14
EUR 95.32
-0.02
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Музее-галерее «Заварка» состоится открытие выставки «Было/Не было»
В «ЗИМ Галерее» пройдет лекция о самарском витражном искусстве
Самые креативные супружеские союзы встречают День семьи, любви и верности в Самаре на Всероссийском творческом фестивале
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач: укусы ос и пчел могут быть не только болезненными, но и действительно опасными для здоровья

11 июля 2024 20:21
141
Если человека укусила оса или пчела, важно действовать быстро, потому что реакция постепенно усиливается.

Укусы ос и пчел могут быть не только болезненными, но и действительно опасными для здоровья. У некоторых людей на яд этих насекомых развивается серьезная аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока, который может быть смертельным без своевременной медицинской помощи. О том, как оказать первую помощь при укусе и в каких случаях нужно немедленно звонить в скорую помощь, «Известиям» 11 июля рассказала врач-аллерголог, эксперт лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова.

Боль и отек в месте укуса возникают у всех людей и могут сохраняться несколько дней.

Примерно у 2% людей есть аллергия на яд ос или пчел. Если их укусит насекомое, может развиться анафилаксия (сильный зуд в месте укуса, отек лица, губ, языка и горла) — тяжелая аллергическая реакция, требующая неотложной медицинской помощи.

Иногда анафилаксия развивается не у аллергиков, а у людей, которые нарвались на рой насекомых. Потенциально смертельная доза яда содержится примерно в 500 укусах, хотя для достижения серьезной реакции хватит и пяти.

Если человека укусила оса или пчела, важно действовать быстро, потому что реакция постепенно усиливается.

«В первую очередь нужно промыть место укуса прохладной водой с мылом и удалить жало пальцем, обмотанным бинтом или марлей. Делать это нужно крайне аккуратно, чтобы случайно не раздавить жало и не ухудшить последствия. Затем следует приложить холодный компресс или лед к месту укуса, чтобы уменьшить отек и боль. Ослабить зуд помогают антигистаминные препараты, от боли поможет безрецептурное обезболивающее средство на основе парацетамола или ибупрофена», — сказала врач.

Если состояние человека ухудшается или на него напал целый рой насекомых, следует немедленно вызывать бригаду скорой помощи. А пока она едет, уложить пострадавшего на бок и не отходить до приезда врача. Если поблизости есть специалист с медицинским образованием, можно попросить его сделать пострадавшему укол адреналина.

Если у человека хотя бы раз в жизни была тяжелая аллергическая реакция на укус, имеет смысл пройти лабораторное обследование.

 

Фото:   pxhere.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
11 июля 2024  10:08
Вячеслав Федорищев рассказал о развитии туризма в Самарской области
273
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
11 июля 2024  09:48
Вячеслав Федорищев рассказал о реформе в работе с управляющими компаниями
441
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
10 июля 2024  10:48
Днем 10 и 11 июля местами по Самарской области ожидается жара +30, +32 С
414
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
10 июля 2024  10:16
Вячеслав Федорищев в прямом эфире ответит на обращения самарцев
631
Вячеслав Федорищев: «Нам важно, чтобы у людей была достойная оплата труда».
9 июля 2024  19:02
Сотрудникам сельских почтовых отделений назначат региональную доплату: Самарская область и АО «Почта России» подписали соглашение о сотрудничестве
2275
Весь список