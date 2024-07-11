Врач: укусы ос и пчел могут быть не только болезненными, но и действительно опасными для здоровья

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Укусы ос и пчел могут быть не только болезненными, но и действительно опасными для здоровья. У некоторых людей на яд этих насекомых развивается серьезная аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока, который может быть смертельным без своевременной медицинской помощи. О том, как оказать первую помощь при укусе и в каких случаях нужно немедленно звонить в скорую помощь, «Известиям» 11 июля рассказала врач-аллерголог, эксперт лаборатории «Гемотест» Гульнара Меметова.

Боль и отек в месте укуса возникают у всех людей и могут сохраняться несколько дней.

Примерно у 2% людей есть аллергия на яд ос или пчел. Если их укусит насекомое, может развиться анафилаксия (сильный зуд в месте укуса, отек лица, губ, языка и горла) — тяжелая аллергическая реакция, требующая неотложной медицинской помощи.

Иногда анафилаксия развивается не у аллергиков, а у людей, которые нарвались на рой насекомых. Потенциально смертельная доза яда содержится примерно в 500 укусах, хотя для достижения серьезной реакции хватит и пяти.

Если человека укусила оса или пчела, важно действовать быстро, потому что реакция постепенно усиливается.

«В первую очередь нужно промыть место укуса прохладной водой с мылом и удалить жало пальцем, обмотанным бинтом или марлей. Делать это нужно крайне аккуратно, чтобы случайно не раздавить жало и не ухудшить последствия. Затем следует приложить холодный компресс или лед к месту укуса, чтобы уменьшить отек и боль. Ослабить зуд помогают антигистаминные препараты, от боли поможет безрецептурное обезболивающее средство на основе парацетамола или ибупрофена», — сказала врач.

Если состояние человека ухудшается или на него напал целый рой насекомых, следует немедленно вызывать бригаду скорой помощи. А пока она едет, уложить пострадавшего на бок и не отходить до приезда врача. Если поблизости есть специалист с медицинским образованием, можно попросить его сделать пострадавшему укол адреналина.

Если у человека хотя бы раз в жизни была тяжелая аллергическая реакция на укус, имеет смысл пройти лабораторное обследование.

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