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Специалист уточнила, что антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, могут улучшить состояние кожи и общее самочувствие, тем самым замедляя старение.
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Врач посоветовала россиянам есть ягоды и зеленые овощи для замедления старения

20 мая 2025 15:17
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Специалист уточнила, что антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, могут улучшить состояние кожи и общее самочувствие, тем самым замедляя старение.

С возрастом кожа становится менее упругой, в ней нарушается эпидермальный барьер, появляется риск образования пигментации. О продуктах и напитках правильного питания, замедляющих старение, 20 мая «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог «СМ-Косметология» Виолетта Майгурова, пишут "Известия".

«Ягоды, такие как черника, малина, клубника и ежевика, являются мощными источниками антиоксидантов. Они содержат антоцианы, которые защищают клетки от повреждений и способствуют улучшению состояния кожи», — рассказала она.

Антиоксиданты, содержащиеся в ягодах, могут улучшить состояние кожи и общее самочувствие, тем самым замедляя старение. Добиться такого же эффекта можно с помощью зеленых овощей, таких как шпинат, капуста, брокколи, которые богаты витаминами и минералами, необходимыми для поддержания здоровья кожи. Они также содержат витамины C и E, которые защищают кожу от старения.

«Миндаль, грецкие орехи и семена льна содержат полезные жиры и антиоксиданты, которые помогают увлажнять кожу и сохранять ее упругость. Орехи также обеспечивают организм витамином E, который защищает клетки от окислительного стресса», — отметила Майгурова.

По ее словам, бобовые продукты, такие как чечевица, черные бобы и нут, являются отличными источниками белка и клетчатки, а также антиоксидантов. Всё это помогает улучшить пищеварение, что в свою очередь также способствует здоровью кожи. Темный шоколад с высоким содержанием какао (70% и выше) приносит пользу организму, так как он богат флавоноидами, которые помогают улучшить кровообращение и защищают кожу от солнца.

Среди напитков положительно влияют на здоровье кожи травяные и зеленые чаи. Так, мятный или ромашковый чай содержат антиоксиданты и способствуют улучшению пищеварения и расслаблению, а зеленый содержит катехины, помогающие ускорить метаболизм и уменьшающие воспаление. Улучшить состояние кожи помогает и богатый антиоксидантами кофе, однако стоит пить его в меру и не злоупотреблять кофеином.

Свежевыжатые соки, полученные из темных ягод и цитрусовых, поддерживают здоровье кожи и волос. А вода с лимоном или имбирем помогает поддерживать уровень гидратации и обогащает организм витаминами, что позволяет дольше сохранить молодость кожи.

«Регулярно включайте в свой рацион перечисленные продукты и напитки, и вы заметите положительные изменения как в состоянии кожи, так и в общем самочувствии», — заключила Майгурова.

 

Фото:  pxhere.com

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