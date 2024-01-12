Врач: как приобщить ребенка к активным видам спорта

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по детской психиатрии-наркологии Алексей Катин с детства играет в футбол. Сейчас врач возглавляет команду областного наркодиспансера, вместе с коллегами участвует в городских соревнованиях и разделяет это увлечение со своим 6-летним сыном.



«Игра не только дарит яркие эмоции, но и укрепляет иммунитет, повышает выносливость, тренирует координацию и ловкость. На поле развиваются мышление и реакция, умение работать в коллективе. Начать играть в футбол можно в любом возрасте, в любой компании и практически в любом безопасном месте — нужны лишь мяч и условные границы поля, — отмечает специалист. — Мы вместе с моим сыном Андреем не один год вместе занимаемся физкультурой».



Как приобщить ребенка к занятиям? Рекомендации Алексея Катина



«Погружайте ребёнка в спорт постепенно. В первые годы его жизни — через игры в мяч и бег наперегонки.



С детьми старше 3 лет рекомендую делать зарядку, состоящую из простых упражнений — поворотов головы и туловища, наклонов, поднятия корпуса и так далее. Достаточно уделять этому по 15-20 минут в день, чтобы ваш ребёнок рос здоровым и крепким.



О регулярных занятиях спортом лучше задуматься с 4 лет. Если у ребенка есть какие-либо заболевания, необходимо проконсультироваться с врачом.



