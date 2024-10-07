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Чтобы укрепить иммунитет осенью, питайтесь сезонными фруктами.
Врач-эндокринолог: ключ к хорошему самочувствию осенью — сбалансированное питание
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Врач-эндокринолог: ключ к хорошему самочувствию осенью — сбалансированное питание

7 октября 2024 20:35
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Чтобы укрепить иммунитет осенью, питайтесь сезонными фруктами.

Чтобы в период осени поддержать здоровье и укрепить иммунитет, необходимо ввести в привычку сбалансированное правильное питание. Об этом 7 октября врач-эндокринолог «СМ-Клиники» Екатерина Казачкова рассказала «Газете.Ru», пишут "Известия".

«Ключ к хорошему самочувствию — сбалансированное питание. Начнем с овощей — настоящей кладовой витаминов и минералов. Осенью особенно важно включать в рацион сезонные овощи, богатые антиоксидантами. Они помогают организму бороться со свободными радикалами и укрепляют защитные силы», — заявила она.

Кроме того, врач рекомендовала употреблять кисломолочные продукты, чтобы обеспечить здоровую микрофлору кишечника, а также ягоды и салаты богатые на природные витамины.

«А знаете ли вы, что квашеная капуста — настоящий суперфуд для иммунной системы? Она не только содержит полезные бактерии, но и богата витамином C», — отметила Казачкова.

По ее словам, для здоровья сердечно-сосудистой системы и укрепления иммунитета также важно обеспечить организм омега-3 жирными кислотами, которые содержатся в жирной рыбе, льняном и рапсовом маслах, грецких орехах.

Также эксперт сообщила о пользе осенних фруктов, укрепляющих иммунитет: айвы, груши, граната.

«Начните с малого — добавляйте в свой рацион по одному новому полезному продукту каждую неделю. Со временем вы заметите, как меняется ваше самочувствие и настроение», — заключила Казачкова.

 

Фото:   freepik.com

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