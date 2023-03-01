Врач-диетолог: соблюдая пост, важно правильно питаться и не стремиться похудеть

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Соблюдая пост, важно правильно питаться и не стремиться похудеть, иначе есть риск дефицита полноценного белка. Об этом предупредила врач-диетолог Наталья Круглова, пишет "Парламентская газета".

По словам специалиста, во время поста похудеть получается не всегда, поскольку «переесть можно любых продуктов, даже растительных».

«Я бы не ставила целью снижение веса. Есть риск дефицита полноценного белка, который хорошо насыщает. Человек может переедать углеводистых продуктов, есть риск набора веса, несмотря на существенные ограничения», — цитирует Круглову News.ru.

При этом она уточнила, что постная пища не содержит насыщенных жиров, что полезно для людей, у которых нарушен холестериновый обмен. Также если человек во время поста не забывает о разнообразном питании, использует разные виды овощей, круп и бобовых, то микрофлора кишечника не будет страдать, заключила врач.

Другой специалист, диетолог краснодарского Министерства здравоохранения Лейла Кадырова, придерживается похожего мнения. В беседе с ФАН она отметила, что лучше не делать упор на булочки и гречневую кашку, а дать организму все необходимые питательные вещества и витамины. Крайне важно соблюдать питьевой режим, поскольку многие испытывают проблемы с кишечником из-за резкой смены особенностей питания на время поста, дополнила она.

После Масленицы у православных христиан начался Великий пост. В 2023 году он продлится с 27 февраля по 15 апреля.

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