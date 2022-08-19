В ПВГУС завершилась смена «Тольятти креативный» для детей из ДНР и ЛНР

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Подошла к концу программа «Тольятти креативный». Сегодня, 19 августа, ребята из ДНР и ЛНР, которых в течение 10 дней в рамках федерального проекта «Университетские смены» (совместный проект Минобрнауки России, Минпросвещения России и Росмолодежи) принимал Университет сервиса, покидают Тольятти.

За 10 дней смены для 65 школьников было проведено 13 мастер-классов – образовательных, творческих и спортивных. На них участники смены познакомились с исследованием рынка, принципами генерации идей и способами проверки жизнеспособности проекта; открыли для себя новые виды спорта - алтимат и флаинг диск; погрузились в креатив на мастер-классах по африканским танцам, лепке из глины, нестандартным формам рисования, бисероплетению, SMM, креативу в IT, 3D-моделированию.

Но ребята не просто проходили мастер-классы. По итогам смены каждой команде, на которые они разбились вначале, предстояло предложить свой креативный проект и представить его жюри. Проекты готовились под руководством наставников из числа преподавателей Университета сервиса.

Школьники защитили 6 проектов:

1) команда «Жгучие огни»: проект «Арт-кондитерская «Сладкое искусство». Признан лучшим! .

2)команда «Аристократы»: проект «Платформа мастеров моддинга CustomMoD». Отмечен членами жюри.

3) команда «Папины дочки»: проект «Конструктор аксессуаров «Зеленые огни». Проект отмечен членами жюри.

4) команда «Антигерои»: проект «Сделай свой город красивее».

5) команда «Лень»: проект «Эко-Grafitti».

6) команда «Монстры онлайн»: проект «Всепогодная пленка».

Все участники получили сертификаты об окончании обучения по дополнительной общеразвивающей программе «Тольятти креативный». Лучшие 3 команды получили призы.

Уже 23 августа ПВГУС будет встречать новую «Университетскую смену», сообщает пресс-служба ПВГУС.

Фото: пресс-служба ПВГУС