Воспитанники военно-патриотических объединений региона приняли участие в учебно-тренировочных сборах

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С 7 по 9 апреля 2023 года в Самарской области прошли учебно-тренировочные сборы «Отчизны верные сыны» для курсантов военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов региона. В учебно-практической программе учебно-тренировочных сборов приняли участие более 100 человек.

Под руководством опытных инструкторов участники освоили учебно-практическую программу по тактической и огневой подготовке, топографии и ориентировании, оказанию первой медицинской помощи в условиях боевых действий, правила радиобмена, а также навыки управления БПЛА. По итогам образовательной части юные патриоты сдали зачет в формате полевого выхода с использованием лазертаг-оборудования. Ребята показали, чему научились за эти дни, продемонстрировали умение работать в команде, выполнения инструкций.

Для руководителей и инструкторов военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов региона была организована отдельная образовательная программа: семинары и тренинги, социальное проектирование, презентация военно-исторического лагеря «Страна Героев», обсуждение системы военно-патриотического воспитания действующей в регионе.

В заключительный день Сборов курсанты и юнармейцы встретились с почетным гостем, военнослужащим Вооруженных Сил РФ, участником специальной военной операции. Встреча прошла в формате «Диалоги с Героями» и не оставила никого равнодушным, участники задавали вопросы, с интересом слушали рассказ бойца специальной военной операции.

Все участники получили сертификаты об успешном прохождении учебно-тренировочных сборов «Отчизны верные сыны».

Учебно-тренировочные сборы «Отчизны верные сыны» проводятся Самарским региональным отделением ВОД «Волонтеры Победы» при поддержке Фонда президентских грантов и Департамента по делам молодежи министерства образования и науки Самарской области.

Фото: пресс-служба СамРО ВОД «Волонтеры Победы»