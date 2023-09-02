Волгоград будет переименовываться в Сталинград еще один день в году - 3 сентября

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Депутаты думы Волгограда приняли решение о переименовании города в Сталинград на ещё один день в году - 3 сентября, в День победы над милитаристской Японией, сообщила пресс-служба гордумы, передает РИА Новости.

Имя Сталинград решением гордумы возвращают Волгограду девять раз в году, это приурочено к памятным датам времен Великой Отечественной войны. Переименование происходит 2 и 23 февраля, 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 сентября, 19 ноября и 9 декабря. С 2022 года в эти дни на въезде в город меняют указатели "Волгоград" на "Сталинград". Впервые это было сделано 19 ноября - в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

По информации пресс-службы, в среду депутаты гордумы внесли изменения в решение "Об использовании наименования "город-герой Волгоград", принятое в 2013 году.

"В соответствии с изменениями в федеральном законодательстве в перечне дней воинской славы, когда наш город наряду с привычным именем можно именовать Сталинградом, появилось 3 сентября – День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны", - говорится в сообщении.

Фото: администрация Волгограда