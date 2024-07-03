Волга и Самара вошли в топ-10 мест для летней рыбалки в России

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Поездка на рыбалку может стать отличным летним приключением.

Эксперты сервиса путешествий Туту побывали в разных регионах России и сделали подборку мест для рыбалки, которые им понравились.

Перед тем, как отправиться на рыбалку, уточните всю информацию — в некоторые периоды в регионах России действует нерестовый запрет для сохранения популяции рыбы, где-то запрещены специальные средства для вылова, есть ограничения на улов. Рыбалка может быть как платной, так и бесплатной, иногда нужна лицензия.

Озеро Байкал, Республика Бурятия и Иркутская область

Многие уверены, что рыбачить на Байкале нельзя, но это не так. Имейте в виду, что омуля разрешено ловить не везде, а только в четырёх районах — об этом предупреждает Федеральное агентство по рыболовству. К тому же, если планируете рыбалку на озере, обычной удочки может быть недостаточно, нужно специальное снаряжение. Новичкам советуем отправиться в рыболовный тур — обычно путешественников сопровождают опытные рыбаки, которые подскажут и лучшие места, и научат всем тонкостям. В самом глубоком и чистом озере планеты помимо омуля водятся налим, лещ, окунь, сазан, хариус и не только — так что рыбалка точно будет интересной.

Ахтуба, протоки и Волга, Астраханская область

Астраханская область точно могла бы побороться за звание самого рыбного региона России: сюда едут и опытные рыбаки, и начинающие. В области много как платных, так и бесплатных мест для рыбалки. Причём ловить рыбу можно не только в Волге, но и в Ахтубе — так называется левый рукав Волги, а также в ериках — небольших протоках.

Одно из самых любимых мест у рыбаков — дельта Волги, где находится множество рыболовных баз. Рыбаки отправляются в дельту за сомом, судаком, окунем, щукой и карпом. А ещё в июле там цветут лотосы!

Река Самара, Волга и Кутулукское водохранилище, Самарская область

Ещё один отличный волжский регион для рыбалки — Самарская область. Помимо Волги, местные рыбаки хвалят Кутулукское водохранилище — искусственный водоём на реке Кутулук, а также Самару — левый приток Волги. Любят рыбаки и Васильевские острова. Добраться туда непросто, поэтому лучше приезжать сразу на несколько дней и жить либо в палатке, либо на рыболовной базе. В Самарской области можно поймать сазана, сома, щуку, леща.

Озеро Бросно, Тверская область

На северо-западе Тверской области находится озеро Бросно. Это самое глубокое озеро в регионе, и говорят, на дне живет чудовище. Его местные жители называют Бросня. Многие уверены, что видели на поверхности озера странные очертания, правда, доказательств существования Бросни так и не нашли. Бросно понравится любителям уединенной рыбалки: туристов здесь немного, а вода холодная. Зато можно не только ловить рыбу, но и гулять по лесу да и в целом устроить себе информационный детокс. Имейте в виду, что ночуют тут в палатках, снять жилье получится только в одной из ближайших деревень. Ловят рыбу с берега, из-за выбросов сероводорода плавать на лодке по озеру небезопасно.

Амурский залив, Приморский край

Летом жители Владивостока отправляются за кефалью, которая приходит в Амурский залив. Поймать ее не так просто: получается не рыбалка, а самая настоящая охота. Даже если не поймаете, можно понаблюдать, как кефаль выпрыгивает из воды — местные уверены, что это потрясающее зрелище. Также в Амурском заливе ловят дальневосточную навагу и краснопёрку, а в августе — кальмара.

Онежское озеро и река Свирь, Республика Карелия

Рыбу в Карелии ловят круглый год, но летнюю рыбалку хвалят особенно. В это время карельская природа невероятно красива, а приготовленную рыбу можно тут же приготовить на углях или сварить уху со сливками (самая вкусная — из котелка!). Даже если не все в компании друзей или семье любят рыбалку, смело отправляйтесь в путешествие — пока одни будут ловить на Онежском озере окуня и хариуса, другие отправятся на экскурсию к водопаду Кивач, на остров Кижи и погуляют по Петрозаводску. Ловить рыбу в Онежском озере можно только ручными орудиями (удочками), число крючков должно быть не более четырёх.

Озеро Невское, Ленинградская область

В Ленинградской области отличных мест для рыбалки точно не меньше, чем в Карелии. Одно из известных — озеро Невское, которое находится в Приозерском районе. Рыбачить советуют с островов. Летом можно поймать леща, красноперку, линя и плотву. Дорога из Петербурга займет примерно два часа на автомобиле. Если вы планируете этим летом путешествие в Северную столицу — ищите отели заранее. Аналитики Туту отмечают, что выросло число путешественников, которые пользуются услугой «Гарантия заселения» в отели. Они также стали чаще смотреть видеоотзывы об отелях и апартаментах, чтобы не ошибиться с выбором.

Тихий океан и реки полуострова Камчатка, Камчатский край

Камчатку называют раем для рыбаков. Здесь можно организовать и речную рыбалку, но для путешественников интереснее, конечно, морская и океанская. Без опытных гидов и организаторов порыбачить вряд ли получится. Стоимость рыболовного тура с выходом в Тихий океан бывает высокой, зато даже неопытные рыбаки уйдут с уловом. На Камчатке можно поймать минтай, навагу, треску и множество других видов рыб.

Истринское водохранилище, Московская область

Правительство Московской области рекомендовало Истринское водохранилище как одно из лучших мест для бесплатной рыбалки. Щуку, леща, окуня и другую рыбу можно поймать в окрестностях деревень Лечищево, Лопотово, Пятница и других. Рыбалку легко совместить с пляжным отдыхом, так что не забывайте не только удочку, но и купальник с кремом от загара.

Цимлянское водохранилище, Ростовская область и Волгоградская область

В Ростовской области ловят леща, толстолобика, окуня, сельдь, щуку, причем популярен у рыбаков не только Дон, но и его левый приток — Маныч (однако в некоторых местах там ловить рыбу запрещено).

Нравится рыбакам и Цимлянское водохранилище, которое находится сразу в двух регионах — Ростовской и Волгоградской областях. Там ловят карпа, сазана, щуку и окуня.