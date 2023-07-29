Военный оркестр Тольяттинского гарнизона ЦВО провел концерт для жителей и гостей Самары

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Военный оркестр Тольяттинского гарнизона Центрального военного округа провел концерт духовой музыки для жителей и гостей Самары.

Вечернее выступление состоялось на площадке перед Домом офицеров Самарского гарнизона у памятника Александрийским гусарам. Музыканты исполняли вальсы разных лет, попурри на русские народные песни, а также песни советских композиторов. Управлял оркестром военный дирижер гвардии капитан Никита Фомичев. Зрители аплодировали и танцевали под вальсы и советские песни. Завершился вечер известным маршем – «Прощание славянки».

Проект «Летние вечера духовой музыки» реализуется Домом офицеров Самарского гарнизона и союзом «Бессмертные Гусары» во взаимодействии с командованием гвардейской общевойсковой армии ЦВО в рамках продолжения традиций самарского военного оркестра 214-го пехотного Мокшанского полка Русской императорской армии под руководством Ильи Шатрова - автора знаменитого вальса «На сопках Маньчжурии».

Концерты будут проходить до конца лета. Все желающие смогут два раза в месяц (вторая и четвертая неделя) по пятницам в 18.00 часов местного времени стать зрителями праздничных представлений.