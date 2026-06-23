В Жигулевске задержали подозреваемого в хищении 355 тысяч рублей у 86-летней сельской жительницы

В июне текущего года в дежурную часть ОМВД России по г. Жигулёвску за помощью обратилась 86-летняя сельская жительница, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. Оперативный дежурный направил по указанному адресу следственно-оперативную группу и сотрудников специализированного отдела уголовного розыска.

Полицейским женщина пояснила, что отдала 355 тысяч рублей молодому человеку, который приехал после звонка якобы из правоохранительных органов: незнакомец по телефону, после нескольких наводящих вопросов, сообщил, что она оформила доверенность на получение денежных средств, и обвинил ее в пособничестве террористам. Аферист пообещал напуганной сельской жительнице предоставить «проверенного адвоката», который сможет аннулировать перевод денег и урегулировать вопрос с задержанием. За услуги вымышленного защитника злоумышленник потребовал крупную денежную сумму. Пенсионер в точности исполнила полученную инструкцию, собрала все имеющиеся деньги и передала «доверенному лицу», который приехал к ней домой.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские опросили жителей ближайших домов, установили возможных очевидцев, изъяли и изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных по возможному пути следования курьера мошенников, направили запросы в различные организации, получили ответы, провели технические мероприятия, включающие анализ данных и использование современных технологий для выявления дополнительных деталей произошедшего.

В кратчайшие сроки оперуполномоченные установили личность предполагаемого злоумышленника, задержали 18-летнего ранее не судимого жителя Московской области в 60 км от дома потерпевшей при посадке в междугородний автобус и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Со слов задержанного, совершить злодеяние ему предложили мошенники. Сначала он, будучи введенным в заблуждение, перешел по присланной незнакомцами ссылке и дал им доступ к своему личному кабинету на Госуслугах, а затем, чтобы не стать подозреваемым в госизмене, согласился на предложение поехать в соседний регион, забрать деньги у пенсионера, конвертировать и перевести в указанный ими цифровой кошелек.

Следственным отделом ОМВД России по городу Жигулёвску в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». По ходатайству органа следствия судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудниками полиции проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление и задержание соучастников злоумышленника.

Санкция инкриминируемой подозреваемому статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей и с ограничением свободы на срок до полутора лет.