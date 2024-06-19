Военнослужащие ЦВО провели боевые стрельбы из штатного вооружения в Самарской области

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Военнослужащие Центрального военного округа провели боевые стрельбы из штатного вооружения в Самарской области.

Практические действия прошли на Рощинском полигоне. В ходе практических занятий военнослужащие военной полиции выполнили упражнение контрольных стрельб из автоматов АК-74, а новобранцы весеннего призыва 2024 года провели практические стрельбы из 12,7-мм крупнокалиберного пулемета НСВ «Утес». На тыловых точках личный состав тренировался в зарядке лент патронами к пулемету и быстрой смене магазинов к автомату. Все мероприятия проводились опытными офицерами и инструкторами на основе боевого опыта, полученного в ходе специальной военной операции.

В практических действиях приняли участие более 200 военнослужащих Центрального военного округа.

Фото: пресс-служба ЦВО