Я нашел ошибку
Главные новости:
При поддержке Сбербанка было организовано выступление социального предпринимателя и основательницы бренда «Малый Турыш» Гузель Санжаповой.
Сбербанк поддержал Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» в 2021 году
Пожар в лесничестве Тольятти полностью потушили
Пожар в лесничестве Тольятти полностью потушили
Военная полиция Самарского гарнизона представила на форуме «Армия-2021» нелетальное оружие
Военная полиция Самарского гарнизона представила на форуме «Армия-2021» нелетальное оружие
В Хворостянском районе ГАЗель насмерть сбила велосипедиста
В Хворостянском районе ГАЗель насмерть сбила велосипедиста
Смертельное ДТП с мусоровозом и легковушкой в Самаре
Смертельное ДТП с мусоровозом и легковушкой в Самаре
Названы сроки запуска полноценного движения по Московскому шоссе в Самаре
Названы сроки запуска полноценного движения по Московскому шоссе в Самаре
Житель Самарской области запрыгнул на ходу в машину к угонщику
Житель Самарской области запрыгнул на ходу в машину к угонщику
Жителей Самарской области пригласили принять участие в музыкальном флешмобе «Три танкиста»
Жителей Самарской области пригласили принять участие в музыкальном флешмобе «Три танкиста»
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.99
0
EUR 87.03
-0.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На Рощинском полигоне 28 августа состоится закрытие военно-технического форума «Армия-2021»
Молодежь Самары приглашают принять участие в конкурсе видеороликов «Герои, живущие рядом»
В Самарской области пройдет фестиваль уличного искусства Samara Ground Art Festival – 2021
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Военная полиция Самарского гарнизона представила на форуме «Армия-2021» нелетальное оружие

28 августа 2021 13:37
103
Военная полиция Самарского гарнизона представила на форуме «Армия-2021» нелетальное оружие

Военная полиция Самарского гарнизона на военно-техническом форуме (ВТФ) «Армия-2021» представила нелетальное оружие, стоящее на вооружении подразделений, дислоцированных в Поволжье.
Для гостей мероприятия на Рощинском полигоне был развернут кластер, на котором представлены комплексы нелетального оружия «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза», «ЭШУ-200», «Парализатор», комплекты индивидуальной защиты «Черепаха» и специальный автомобиль патрульной службы УАЗ-3163-015-АП. Наибольший интерес у самарцев вызывали электрошоковые устройства, которые при включении издают потрескивающий звук.


Также в ходе проведения мероприятия подразделения военной полиции обеспечивали общественную безопасность на территории военного полигона, всего привлечено более 20 военнослужащих.
В Самарской области ВТФ «Армия-2021» проходит с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа работают с 11:00. Посетителям представлена военная техника и оружие, которое стоит на вооружении 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.

Теги: Армия-2021 Рощинский полигон Форум

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Церемонию открытия форума «Армия-2021» в Самарской области посетили более 1,7 тыс. человек
27 августа 2021, 10:34
Церемонию открытия форума «Армия-2021» в Самарской области посетили более 1,7 тыс. человек
Динамический показ и статические выставки военно-технического форума на Рощинском полигоне будет проводиться ещё два дня - 27 и 28 августа. Общество
454
Посетить форум, который продолжит свою работу до 28 августа, можно в течение трёх дней с 11:00. Вход свободный.
24 августа 2021, 15:22
26 августа на Рощинском полигоне начнет свою работу военно-технический форум «Армия-2021» 
Посетить форум, который продолжит свою работу до 28 августа, можно в течение трёх дней с 11:00. Вход свободный. Общество
922
На форуме «Армия-2021» в Самарской области впервые будет представлена зенитная система С-400 «Триумф»
24 августа 2021, 13:54
На форуме «Армия-2021» в Самарской области впервые будет представлена зенитная система С-400 «Триумф»
Система способна на поражать аэродинамические и баллистические цели. Общество
826
В центре внимания
Названы сроки запуска полноценного движения по Московскому шоссе в Самаре
28 августа 2021  12:11
Названы сроки запуска полноценного движения по Московскому шоссе в Самаре
123
В Самарской области продлили запрет на посещение лесов до 10 сентября 2021 года 
28 августа 2021  10:29
В Самарской области продлили запрет на посещение лесов до 10 сентября
179
В Самарской области состоялась традиционная августовская конференция работников образования.
27 августа 2021  18:48
Дмитрий Азаров: «За последние три года мы совершили настоящий рывок в сфере образования»
624
Одним из сервисов Карты станет предоставление бонусов и скидок торговых сетей и организаций сферы услуг. Сейчас держателям Карты предоставляется 16 скидок. 
27 августа 2021  18:19
Виктор Кудряшов провел совещание по реализации проекта «Карта жителя Самарской области»
579
Мощность нового производства составит 360 тыс. тонн в год (1100 тонн в сутки), создано 42 рабочих места.
27 августа 2021  17:39
Дмитрий Азаров дал старт новому уникальному для России производству минеральных удобрений 
611
Весь список