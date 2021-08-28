Военная полиция Самарского гарнизона представила на форуме «Армия-2021» нелетальное оружие

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Военная полиция Самарского гарнизона на военно-техническом форуме (ВТФ) «Армия-2021» представила нелетальное оружие, стоящее на вооружении подразделений, дислоцированных в Поволжье.

Для гостей мероприятия на Рощинском полигоне был развернут кластер, на котором представлены комплексы нелетального оружия «Оса», электрошоковые устройства «Гюрза», «ЭШУ-200», «Парализатор», комплекты индивидуальной защиты «Черепаха» и специальный автомобиль патрульной службы УАЗ-3163-015-АП. Наибольший интерес у самарцев вызывали электрошоковые устройства, которые при включении издают потрескивающий звук.



Также в ходе проведения мероприятия подразделения военной полиции обеспечивали общественную безопасность на территории военного полигона, всего привлечено более 20 военнослужащих.

В Самарской области ВТФ «Армия-2021» проходит с 26 по 28 августа на Рощинском полигоне. Кластеры для показа работают с 11:00. Посетителям представлена военная техника и оружие, которое стоит на вооружении 2-й общевойсковой армии Центрального военного округа.