Во время проведения легкоатлетического марафона на Кубок Главы Самары в городе ограничат движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением открытого Самарского легкоатлетического марафона на Кубок Главы городского округа Самара вводятся следующие ограничения движения транспорта:

- с 03:00 до 16:00 21 августа 2022 года – по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до Студенческого переулка;

- с 05:00 до 16:00 21 августа 2022 года - по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Молодогвардейской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до Студенческого переулка, по Волжскому проспекту от Маяковского до Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой, по ул. Осипенко от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной, по Невской от Ново-Садовой до Молодогвардейской, по ул. Молодогвардейской от Невской до Вилоновской, по ул. Молодогвардейской от Красноармейской до Ленинградской, по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской, по ул. Куйбышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.

Также с 18:00 20 августа 2022 года до 16:00 21 августа 2022 года будут запрещены остановка и (или) стоянка транспортных средств на следующих участках улично-дорожной сети: по ул. Максима Горького от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Молодогвардейской, по Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Лесной, по ул. Лесной от Волжского проспекта до Северо-Восточной магистрали, по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой, по ул. Осипенко от ул. Ново-Садовой до ул. Лесной, по ул. Невской от ул. Ново-Садовой до ул. Молодогвардейской, по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Вилоновской, по ул. Молодогвардейская от ул. Красноармейской до ул. Ленинградской, по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской, по ул. Кубышева от ул. Венцека до ул. Вилоновской, по ул. Шостаковича от ул. Куйбышева до ул. Фрунзе, по ул. Фрунзе от ул. Шостаковича до ул. Вилоновской.

Вышеуказанные ограничительные меры не распространяются на спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны) и машины с пропусками, утвержденными ОГИБДД Управления МВД России по городу Самара.

При этом ряд автобусных маршрутов будет следовать согласно скорректированной схеме.

– №№ 23, 50 проследуют по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Самарская – далее по своему маршруту;

– №№ 47, 297 проследуют по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Самарская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Венцека, площадь Революции – далее по своему маршруту;

– №№ 61, 247, 261 проследуют по ул. Ново-Садовая, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Галактионовская, ул. Вилоновская, ул. Самарская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Венцека, площадь Революции – далее по своему маршруту;

– № 207 проследует по ул. Осипенко, пр. Ленина, ул. Полевая, ул. Галактионовская, ул. Вилоновская, ул. Самарская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Венцека, ул. Максима Горького – далее по своему маршруту;

– №№ 24, 92 проследуют по ул. Полевая, ул. Галактионовская, ул. Вилоновская, ул. Самарская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Венцека, площадь Революции – далее по своему маршруту;

– № 46 проследует по ул. Самарская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Венцека, площадь Революции;

– № 80 проследует по ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Венцека, площадь Революции – далее по своему маршруту;

– № 37 проследует по ул. Льва Толстого, ул. Самарская, ул. Красноармейская, ул. Фрунзе, ул. Венцека, площадь Революции – далее по своему маршруту;

– № 3 проследует по ул. Ленинградская, ул. Самарская, ул. Венцека, ул. Фрунзе, ул. Красноармейская – далее по своему маршруту.

Также с 03:00 до 16:00 21 августа 2022 года временно отменено движение троллейбусов № 6 «Губернский рынок – Грозненская» и № 16 «Губернский рынок – 6-й причал».

Обращаем внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

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