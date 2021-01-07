Владимир Путин поздравил россиян с Рождеством

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Президент РФ Владимир Путин считает, что ожидание чуда поддерживает людей на самых сложных этапах жизни. Об этом глава государства рассказал после окончания праздничного богослужения, которое он посетил в церкви Николы на Липне, передает ТАСС.

"Могу сказать как светский человек, любовь господа к человеку заключается не в том, что он выполняет все наши просьбы и пожелания, а в том, что позволяет молиться за него и за нас в надежде на лучшее. И эта надежда, а порой и ожидание чуда, и есть та самая звезда, которая освещает наш жизненный путь и поддерживает нас на самых сложных его этапах", - сказал Путин.

Российский лидер обратился ко всем россиянам, поздравив их с Рождеством. "С праздником вас, с Рождеством Христовым", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о том, почему 2020 год с религиозной точки зрения выдался таким сложным, Путин заметил, что лучше за таким ответом обратиться к священникам.

"Они ответят полнее и шире", - сказал он.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС