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VK расскажет школьникам Самарской области о правилах защиты старшего поколения от кибермошенников

8 апреля 2025 14:27
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Материалы адаптированы для учеников разного возраста: для 1 – 4 классов, для 5 – 8 классов и для 9 – 11 классов.

В рамках нового сезона всероссийского просветительского проекта «Цифровой ликбез» VK расскажет учащимся 1 – 11 классов о том, какие технологии обеспечивают информационную безопасность в сервисах компании и как защитить себя и близких от интернет-мошенников.

VK и АНО «Цифровая экономика» при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России запускают новый сезон «Цифрового ликбеза» – всероссийского просветительского проекта в сфере цифровой грамотности и кибербезопасности. Проект «Цифровой ликбез» реализуется в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», а также национальной цели «Технологическое лидерство». Проект в интерактивном формате рассказывает школьникам об основных правилах безопасного поведения в сети. Материалы доступны на сайте. В этом году VK познакомит школьников с технологиями информационной безопасности, а также поделится советами, как уберечь представителей старшего поколения от мошенников в интернете. В новых видеороликах блогер Антон Корюшкин из подводного города Нижнефорельска расскажет ребятам, как устроены алгоритмы, которые обеспечивают информационную безопасность социальных сетей, какими способами можно усилить защиту личных аккаунтов и по каким признакам можно понять, что в сети с тобой взаимодействует кибермошенник. Ведущие эксперты VK по информационной безопасности разработали методические материалы, а также подготовили обучающие ролики для проведения уроков в школах по всей стране.

Материалы адаптированы для учеников разного возраста: для 1 – 4 классов, для 5 – 8 классов и для 9 – 11 классов. Также в рамках проекта VK запустит для всех желающих специальный игровой режим в онлайн-игре Fortnite. Пользователи смогут больше узнать про информационную безопасность и технологии, которые ее обеспечивают. «VK уделяет большое внимание информационной безопасности и постоянно совершенствует технологии защиты пользователей наших сервисов. Мы постоянно работаем над просветительскими инициативами в сфере информационной безопасности. Например, недавно мы запустили «Центр безопасности VK», где пользователи могут узнать, как обезопасить свои аккаунты и посмотреть лекции по основам киберграмотности. Также мы уже третий год подряд принимаем участие в проекте «Цифровой ликбез» – мы убеждены, что знакомиться с основами информационной безопасности стоит начинать с детского возраста, и хотим, чтобы у как можно большего количества подростков была такая возможность», – комментирует Рустэм Газизов, директор по информационной безопасности, компания VK.

«Новые видеоролики «Цифрового ликбеза», подготовленные при участии экспертов VK – одной из ведущих отечественных ИТ-компаний, затрагивают важную и актуальную тему кибербезопасности. В сегодняшнем мире очень важно уже со школьной скамьи обучать детей основам безопасного поведения в сети. В игровой форме, на доступных примерах ребята смогут узнать, как обеспечить защиту личных данных в социальных сетях и не попасться на уловки кибермошенников. Благодарим VK за привлечение внимания к теме цифровой грамотности: защитить подрастающее поколение и привить навыки осознанного использования цифровых сервисов – наша общая задача», – отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.

 

Фото:   департамент информационной политики СО

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