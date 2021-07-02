Вице-премьер Юрий Трутнев поддержал инициативу Дмитрия Азарова по созданию рабочих мест в Чапаевске

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Заместитель Председателя Правительства России Юрий Трутнев поддержал инициативу губернатора Самарской области Дмитрий Азарова о расширении видов экономической деятельности на территории Особой экономической зоны «Чапаевск».

Соответствующее решение было принято вице-премьером на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах страны. Участие в нем приняли руководители федеральных министерств и ведомств, главы регионов России. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Самарская область активно использует инструмент территорий опережающего социально-экономического развития. Созданная в 2016 году ТОСЭР «Тольятти» на сегодняшний день признана одной из лучших в стране, лидером по количеству резидентов. Этот статус на сегодняшний день имеют 70 компаний, готовых вложить в общей сложности более 43 миллиардов рублей и создать более 10 тысяч рабочих мест.

Чапаевск статус территории опережающего социально-экономического развития получил в 2019 году. Принятое Правительством страны решение о создании в Чапаевске ТОСЭР было оправданным и эффективным. За прошедшие два года статус резидента получили 12 компаний с объемом инвестиций порядка 2 миллиардов рублей.

В прошлом году, несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса, удалось запустить производство моющих, чистящих и дезинфицирующих средств – выпуск продукции начал ООО «Средне-Волжский Завод Химикатов». А в этом году планируется открытие еще двух производств. При этом благодаря системной работе Правительства региона во главе с губернатором по привлечению инвестиций есть еще ряд компаний, готовых вложить свои средства в новые проекты. Однако, чтобы они смогли их реализовать в ТОСЭР «Чапаевск» уже в этом году и создать необходимые жителям города рабочие места, требуется расширение видов деятельности.

«Принятое изменение федерального законодательства, предусматривающее разрешение реализовывать проекты по всем видам деятельности, кроме запрещенных, позволит в дальнейшем сократить сроки от инициации проекта до начала его инвестиционной стадии, – подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров, обращаясь к вице-премьеру Юрию Трутневу. – Только по ТОСЭР «Чапаевск» это позволит привлечь в экономику моногорода более 4,8 миллиардов рублей инвестиций, создать более трех тысяч новых рабочих мест, что принципиально важно для нашего региона».

По итогам обсуждения инициатива губернатора была поддержана и одобрена. В ближайшее время будет подписано соответствующее Постановление Правительства России.